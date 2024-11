Prefeito apresenta programação de Natal, Réveillon e Forró Verão, com atrações para fortalecer o turismo de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena apresentou, nesta quinta-feira (31), a programação musical e artística do Natal, Réveillon e Forró Verão, que irão movimentar a cultura e fortalecer o turismo de João Pessoa a partir deste final de semana até o final de janeiro de 2025. São atrações diversas para contemplar todos os públicos, em apresentações no Centro Histórico, Parque Solon de Lucena e Orla. Destaque para a cantora Sandra de Sá, dia 13 de dezembro no Largo da Igreja de São Francisco, Desejo de Menina e Danieze Santiago na virada do ano no Busto de Tamandaré, além de nomes como Joelma, Cavaleiros do Forró, Limão com Mel e Mastruz com Leite na 2ª edição do Forró Verão.

Durante solenidade em um hotel na Orla da Capital, discursando para imprensa, empresários ligados às áreas de cultura e turismo, Cícero Lucena comemorou o momento que a cidade vive como vitrine para o Brasil em qualidade de vida, geração de emprego, levando a Prefeitura a estruturar uma festa à altura que a população merece e com atrativos para trazer ainda mais turistas durante o período considerado de alta estação. O gestor também detalhou que a estrutura de palco na Orla, que vai abrigar o Natal Luz, sob liderança do Padre Nilson Nunes, também receberá um grande evento evangélico no dia 1º de janeiro, com grandes representantes deste segmento religioso.

“A gente tem a cada ano melhorado as condições do poder público municipal, em parceria com o Governo do Estado, para dotar a nossa cidade como um atrativo turístico, mas também com a qualidade de vida para quem mora aqui. Então, ações como essa nos proporcionam exatamente esse objetivo. Ter um final de ano festivo, alegre, de confraternização, de alegria, de felicidade para a cidade de João Pessoa e também para quem nos visita. Estamos vivendo um momento muito especial, que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, destacou Cícero Lucena.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves, destacou a valorização dos artistas locais, tanto musicais quanto de teatro, que estarão se apresentando em espaços como a Casa da Pólvora, Hotel Globo, Parque Solon de Lucena, igrejas históricas e mais a novidade do Parque das Três Ruas, nos Bancários, com o Auto de Natal, musicais e atrações infantis. Além de reunir grandes nomes da música brasileira, tanto na programação de Réveillon, quanto em mais uma edição do Forró Verão, que se consolida como um dos grandes eventos culturais da cidade.

“Só o Forró Verão deverá atrair cerca de 300 mil pessoas durante os quatro sábados de janeiro. A gente fez uma programação de Natal, de Réveillon também de modo que consiga integrar as diversas culturas de João Pessoa e culturas nacionais também. A prefeitura fez um grande planejamento e apresenta à população para que ela possa usufruir da melhor forma, aproveitando seu artista favorito, podendo reunir as famílias e aproveitar, também, esse momento da cidade, que já está com a iluminação natalina e pronta para receber a todos”, afirmou Marcus Alves.

O secretário Municipal de Turismo, Daniel Rodrigues, destacou esse planejamento para mais de 60 dias de eventos já tem impacto na venda de voos para João Pessoa, tomando apenas como referência o que ocorreu no mesmo período do ano passado, com aumento de 30% na venda de bilhetes aéreos com destino à capital paraibana. “Toda semana, todo dia, nós estamos percebendo um aumento, que fica ainda mais consolidado nesse período de novembro e dezembro. Isso significa que esse evento do Natal é super importante para que possamos incrementar e dar mais opções para que as pessoas que visitem a nossa cidade não tenham só o mar, só a gastronomia, só o Centro Histórico, mas uma relação de atividades culturais, esportivas, a cidade toda iluminada”, avaliou.

Confira a programação completa no site da Prefeitura de João Pessoa, através deste link.