Caravana do Papai Noel vai passar por João Pessoa pela quarta vez consecutiva

Pessoenses e turistas já têm encontro marcado com o Papai Noel. No dia 19 de dezembro, o bom velhinho passará com a sua caravana pelas principais vias de João Pessoa, tornando o período natalino ainda mais emocionante e iluminado. A vinda da Caravana de Natal da Coca-Cola é uma ação da Solar Coca-Cola, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), que acontece em diversas cidades brasileiras, mas que a capital paraibana terá o privilégio de receber pela quarta vez consecutiva, pela receptividade e sucesso de público que para literalmente para ver a passagem do Papai Noel.

A saída da Caravana do Papai Noel será no Parque Solon de Lucena, no Centro de cidade, no começo da noite. Ela fará um percurso de 20 quilômetros com duas paradas (na Avenida Ruy Carneiro, nas proximidades do Mercado de Artesanato, e no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú).

Somente no Nordeste, a Solar Coca-Cola leva os caminhões iluminados para nove estados, passando por 26 cidades, com 29 apresentações que encantam milhares de pessoas em capitais e alguns municípios das regiões metropolitanas e interior, emocionando o público ao longo dos 6 mil quilômetros que estarão percorrendo dentro de três meses.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, destacou que a passagem do Papai Noel e a sua caravana emociona o público pessoense em todos os bairros. “São milhares de pessoas que ficam nas ruas de João Pessoa aguardando a passagem da caravana. O nosso projeto de fim de ano está consolidado no calendário da cidade e tem atraído centenas de turistas, muitos deles, antecipando a vinda para João Pessoa para poder desfrutar de muitas dessas atividades que estamos oferecendo. O fluxo de turistas no período tem crescido e criado oportunidades para quem atua no mercado turístico, como a rede hoteleira, bares, restaurantes, bugueiros, transporte por aplicativo e o comércio em geral”, pontuou o secretário.