Semob-JP vai reforçar linhas de ônibus para os dias das provas do Enem 2024

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai garantir a segurança viária dos candidatos que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos domingos (03 e 10 de novembro). O esquema de mobilidade contará com atuação de 50 agentes de trânsito e, ainda, reforço de 10 linhas extras de ônibus. Nesta quarta-feira (30), o prefeito Cícero Lucena anunciou que os estudantes serão beneficiados com o passe livre nos dias de prova.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, nos dois domingos de provas, as equipes de monitoramento do fluxo viário estarão iniciando as atividades às 6h. “Com certeza será mais um ano de muito trabalho e comprometimento para nossas equipes. Estaremos empenhados em assegurar os deslocamentos com tranquilidade e agilidade, garantindo que os candidatos acessem os locais de prova da melhor forma possível. A operação de ônibus também será reforçada, principalmente à tarde, nos horários de início e término das provas”, ressaltou.

Operação de trânsito – Cerca de 50 agentes de mobilidade garantirão o disciplinamento dos veículos no entorno dos locais de provas. Entre os pontos monitorados pelas equipes, estão UFPB (Castelo Branco), Unipê (Água Fria), IFPB (Jaguaribe), FPB (Avenida Monsenhor Walfredo Leal), Faculdade Maurício de Nassau (Avenida Epitácio Pessoa) e Lyceu Paraibano (Centro), justamente os locais com expectativa de maior movimentação dos candidatos. Vale destacar que, em João Pessoa, aos domingos, a faixa de ônibus é liberada para qualquer veículo, facilitando o deslocamento de quem for de carro ou moto.

Operação dos ônibus – Quanto ao transporte público, a operação típica de domingo com 50 linhas será ampliada para 54 nos horários que antecedem e encerram as provas. As linhas 502, 527, 1519 e 003, que geralmente não rodam, estarão ativas nestes dois dias de Enem. Além destas linhas, a 203, 202, 307, 229 serão reforçadas e as circulares 1500 e 5100 estarão operando com acréscimo de mais 22 viagens. Totalizando 150 ônibus em circulação, realizando 931 viagens.

Passe Livre – Para ter acesso ao benefício nos dias das provas, os passageiros deverão apresentar o cartão de confirmação do Enem 2024, documento que comprova a inscrição no exame e contém as informações pessoais, como nome, CPF e número de inscrição, além também, de um documento com foto.

Mais informações – Para conferir todos os detalhes, sobre linhas e itinerários, que circulam na cidade, a Semob-JP recomenda que os usuários de ônibus acessem o site: portal.semobjp.pb.gov.br. Em caso de urgência, os usuários também podem acionar o Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT/SemobJP), enviando mensagens, áudios ou fotos no WhatsApp: (83) 98760-2134.