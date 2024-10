Que horas começa Supercine e Mania de Você?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 02/11.

A programação da TV Globo para o sábado, dia 2 de novembro, traz uma mistura de jornalismo, entretenimento e filmes para todas as idades, começando nas primeiras horas da manhã com atrações que vão até tarde da noite. Confira os destaques:

Manhã

– **04:30 – Corujão II**: O filme “Deus É Brasileiro” abre a programação.

– **06:00 – Globo Repórter**: Reprise do programa, com temas variados e reportagens especiais.

– **06:50 – É de Casa**: Um programa descontraído, com dicas de culinária, jardinagem e entretenimento para começar bem o fim de semana.

Tarde

– **11:45 – RJ1**: Jornal local com as principais notícias do Rio de Janeiro.

– **13:00 – Globo Esporte**: As últimas novidades do mundo esportivo.

– **13:25 – Jornal Hoje**: Informações nacionais e internacionais.

– **14:10 – Cabocla**: Reexibição da novela que cativa pelo romance e dramas rurais.

– **14:40 – Sessão de Sábado**: O filme “Mudança de Hábito” é uma opção de comédia para toda a família.

– **16:10 – Caldeirão com Mion**: Entretenimento com música, desafios e convidados especiais.

Noite

– **18:30 – No Rancho Fundo**: Continuação da trama emocionante.

– **19:25 – RJ2**: Segunda edição do jornal local do Rio.

– **19:45 – Volta Por Cima**: Drama e emoções intensas que prendem o telespectador.

– **20:30 – Jornal Nacional**: As principais notícias do Brasil e do mundo.

– **21:20 – Mania de Você**: Novela que segue com revelações surpreendentes e conflitos familiares.

– **22:25 – Altas Horas**: Serginho Groisman recebe celebridades para entrevistas e música.

Madrugada

– **00:15 – Supercine**: Exibição do suspense “Escape Room – O Jogo”.

– **01:55 – Volta Por Cima**: Reprise do episódio.

– **02:40 – Corujão I**: O clássico de ação “007 – Permissão Para Matar”.

Essa programação é válida para a região do Rio de Janeiro e está sujeita a alterações. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse o site oficial da [TV Globo](https://globo.com).