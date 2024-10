Cícero Lucena autoriza construção do Residencial Dubai, que vai beneficiar 416 famílias

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quinta-feira (31), o início das obras de construção do Residencial Dubai, que vai beneficiar 416 famílias de uma área de ocupação irregular, no Parque Cabo Branco, que agora vão morar em um empreendimento com infraestrutura completa e equipamentos sociais. A solenidade para assinatura da ordem de serviço foi marcada pela emoção dos novos moradores, que estarão de mudança até o final do próximo ano.

Cícero Lucena lembrou do trabalho da Prefeitura de João Pessoa para conseguir o terreno inicialmente, depois o relacionamento com o Governo Federal para conseguir recursos de R$ 41 milhões, em Brasília, e a parceria com o Governo do Estado, que vai garantir a infraestrutura do empreendimento habitacional e no seu entorno. O gestor também detalhou que a Prefeitura vai contratar mão de obra dos moradores beneficiados para gerar renda e desenvolvimento social.

“É o poder público dizendo que pode sim cuidar daqueles que precisam e, sem demagogia e burocracia, resolvendo a vida para melhor das pessoas. Aqui, vamos inserir o que estamos fazendo já em outras obras, que é a formação de mão de obra das mulheres, para que elas possam ter uma profissão e também melhorar sua vida pós a construção de seus apartamentos. É algo integrado, em parceria com o Governo do Estado, com o Governo Federal, mostrando que o poder público municipal está fazendo cada vez mais”, afirmou o prefeito.

O Projeto Arquitetônico prevê a implantação da construção de 13 blocos com 32 unidades habitacionais cada, mais um ‘Ninho do Saber’. As habitações serão erguidas em área urbanizada, dotada de toda infraestrutura necessária, como rede de água, rede de esgoto, rede de energia, drenagem, pavimentação das vias e reservatório, além de uma escola aproximadamente 600 metros do empreendimento.

“Essa obra é uma realização de um sonho. Esse terreno era uma área verde, foi substituída por outra, e hoje vai abrigar todas essas famílias, que esperavam por essas moradias. Apartamentos de qualidade, creche para as mães poderem trabalhar, além de uma escola pertinho. Então, isso é uma realização, num trabalho da Prefeitura, Governo Federal, Governo do Estado para atender a essa demanda”, afirmou a secretária Municipal de Habitação, Socorro Gadelha.

Os imóveis – Todas as unidades habitacionais possuem a mesma área construída (50,76 m2), compreendendo uma sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social (PNE) e dois quartos dispostos de maneira a se conseguir o melhor conforto e funcionalidade.

Vida nova – Os moradores de Dubai querem deixar para trás uma realidade difícil e sem muitas perspectivas, como destacou a dona de casa Adriele da Silva Santos, mãe de uma criança e esposa. “Vai ser vida nova. Um sonho que vai se realizar, graças a Deus e a Prefeitura, ao nosso prefeito Cícero, que foi sensível a nossa causa”, agradeceu a moradora, que também é representante da Associação Dubai Terra Prometida.

Outra dona de casa, Marilene Ferreira da Silva, também agradeceu a moradia onde vai residir com o marido. “Lutamos muito para que chegasse esse dia. Hoje é o começo de um sonho que vai ser realizado. Uma felicidade imensa para todos os moradores, não vejo a hora de vir morar com meu marido e viver muito melhor com tudo que será construído”, afirmou.