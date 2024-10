Projeto ‘Viva o Centro com Música’ apresenta ópera, jazz e blues no Centro Cultural São Francisco

Nesta última semana de outubro, o projeto ‘Viva o Centro com Música’ apresenta ópera, jazz e blues no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), a partir das 17h30. Na programação, que acontece nesta quarta-feira (30), quinta-feira (31) e sexta-feira (1), os visitantes vão poder ouvir música lírica, clássica, canto, jazz, blues, regional e internacional. A entrada é gratuita para todos os públicos e o estacionamento com acesso por trás da igreja, no bairro do Róger.

Nesta quarta-feira, na Igreja de São Francisco, se apresenta o dueto curto com a soprano Izadora França e o tenor Leonardo Domingos, conduzidos pelo pianista Hamurabi Ferreira. A partir das 18h, o público poderá apreciar a performance de ‘Ave Maria’ com a soprano Izadora França, sob a coordenação do professor e maestro Carlos Anísio. Izadora França canta a Ave Maria de autoria de Franz Schubert, composta em 1885, como parte de uma de suas obras, mas, que se tornou uma oração hoje propagada por várias religiões.

No adro do Centro Cultural São Francisco, se apresenta o grupo de jazz de pequena formação JPiston, formado pelo naipe de trompetes da Big Band Rubação Jazz. Nas apresentações, eles resgatam músicas de compositores nordestinos com um enfoque inovador, elaborado e popular. Uma das características do grupo é a descontração, alegria e interação com o público, a fim de apresentar músicas de compositores locais e demais gêneros musicais brasileiros. O JPiston é composto pelos trompetistas Eudes Nascimento, Maurílio Souza, Geilson Nascimento e Lucas Ferreira.

Já na quinta-feira, também na Igreja de São Francisco, no mesmo horário, haverá um dueto curto de ópera com o sopranista Kleiton D’Araújo e o barítono Eduardo Cunha Lima, com acompanhamento do pianista Hamurabi Ferreira. Também neste dia se apresenta a Rubacão Jazz, uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo.

Na sexta-feira (1), haverá uma curta ópera com os cantores líricos Izadora França, Leonardo Domingos, Kleiton D’Araújo e Eduardo Cunha Lima, acompanhados ao piano por Hamurabi Ferreira. Em seguida, se apresenta o grupo JPiston, com formação composta pelos trompetistas Eudes Nascimento, Maurílio Souza, Geilson Nascimento e Lucas Ferreira.

Logo após se apresenta o naipe de trombones da Rubacão Jazz, formado por Clailton França (trombone tenor), Mirele Barbosa (trombone tenor), Ronaldo Nunes (trombone baixo) e Flávio José (trombone baixo). A proposta do grupo é realizar um trabalho de música de câmara a partir da interpretação de obras que integram um repertório eclético, ‘passeando’ por diversos gêneros musicais, do jazz ao frevo, tendo por objetivo apresentar ao público músicas de qualidade, sendo interpretadas com excelência.

‘Viva o Centro com Música’ – O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. Em sua segunda edição, que teve início em agosto e vai até janeiro de 2025, o projeto busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa através da cultura, especialmente a música.

O ‘Viva o Centro com Música’ também abre espaço para inovação tecnológica. Por meio de uma pesquisa pioneira, o projeto explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.