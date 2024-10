Prefeitura entrega certificados de cursos realizados no Centro de Referência da Economia Solidária

Esperança no futuro e alegria em poder estar finalizando mais uma etapa de conhecimento. Foi esse o sentimento que predominou durante a entrega de certificados, nesta quarta-feira (30), aos 45 alunos que participaram dos cursos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa (Sedes), no Centro de Referência da Economia Solidária (Cresol), bairro Funcionários II.

Os certificados foram entregues aos alunos que participaram dos cursos nas áreas de doces e salgados, barbearia, unha em gel e design de sobrancelha. Em turmas anteriores também foram oferecidos outros cursos, como de trancista. O chefe da Divisão de Trabalho Social Comunitário da Sedes, Luciano Carvalho, destacou o envolvimento da comunidade em participar das capacitações.

“Trabalhamos junto com a Comunidade Maria de Nazaré e entorno para capacitar famílias e promover a autonomia financeira delas. Hoje foram 45 famílias beneficiadas. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, trouxemos ainda as informações sobre o Programa Eu Posso, para que elas também tenham acesso a uma linha de crédito para abrir seu próprio negócio. É um dever nosso enquanto Prefeitura de João Pessoa garantir pra essas famílias a inserção no mercado de trabalho através dos cursos e capacitação profissional”, ressaltou.

Rebeca Rodrigues é uma das alunas concluintes. Ela veio há um ano do Recife com a família morar em João Pessoa, realizando o sonho do pai. Aqui, ela encontrou a oportunidade de aprender a fazer doces e salgados. “Soube do curso pela minha vizinha e me inscrevi em doces e salgados, porque gosto muito. O curso é maravilhoso. Aprendi muito sobre salgados e, principalmente, aprendi muito com a professora. Pretendo abrir um negócio na minha casa e já estou esperando abrir novas vagas pra me inscrever de novo, porque os cursos são muito bons”, afirmou.

Os cursos gratuitos chamaram atenção não apenas de moradores da área, mas também de outros bairros, como é o caso de Regiane Dantas, moradora de Paratibe. Quatro vezes na semana, ela se deslocava para assistir as aulas do curso de barbeiro. “Vim aqui pra resolver uma questão e escutei falar sobre os cursos. Acabei me escrevendo e vim todos os dias. Foi muito bom, aprendi demais e o professor é excelente. Quero me aperfeiçoar mais ainda nessa profissão e abrir um negócio”, planeja.

As capacitações ofertadas pela Sedes acontecem semestralmente e são gratuitas. Este ano, foram mais de 200 pessoas qualificadas profissionalmente.