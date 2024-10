Sine-JP auxilia candidatos a emprego na elaboração de currículo, apresentação e entrevistas

Estamos chegando ao fim do ano. Nesta época, o comércio e outros setores sempre oferecem vagas de emprego temporário. Quem procura entrar no mercado de trabalho encontra no Curriculum Vitae (CV) o item número um para se destacar dos concorrentes. Pesquisas revelam que os recrutadores levam em média apenas seis segundos para analisar um CV, então o candidato precisa ser assertivo, afirma a coordenadora adjunta do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP), Jessyka Barros, revelando que o Município orienta os candidatos que procuram o Sistema.

“É importante ressaltar que Sine-JP oferece serviços de orientação que podem auxiliar o trabalhador na elaboração do currículo e no preparo para entrevistas, através de oficinas e palestras. Essas atividades visam ajudar o candidato a se destacar no processo seletivo, aprimorando suas habilidades de apresentação e de comunicação”, informou.

Jessyka Barros disse que o primeiro passo é preparar um currículo bem estruturado e objetivo, que destaque as habilidades e experiências mais relevantes. “Nele devem constar informações pessoais como nome, contato e local da residência. É importante incluir um resumo das qualificações, a formação acadêmica, as experiências profissionais em ordem cronológica (da mais recente para a mais antiga), e, cursos ou certificações que sejam relevantes para a vaga disputada”, detalhou, destacando que é importante evitar informações desnecessárias, como documentos pessoais (RG ou CPF).

Segundo ela, além do currículo o candidato ou candidata deve ficar atento com a apresentação (vestimenta) para a entrevista ou entrega do currículo presencial. “É importante que use uma roupa adequada ao ambiente de trabalho, como calça e sapato fechado”, ressaltou, acrescentando que a postura também é muito importante e que deve focar na confiança, educação e demonstrar interesse na vaga e na empresa”, acrescentou.

Outra dica que vai contar pontos na disputa, conforme explicou, é pesquisar sobre a empresa. “É importante que procure responder às perguntas de forma clara e objetiva, mostrando como suas qualificações e experiências se alinham ao que a empresa procura”, garantiu.

De acordo com a coordenadora adjunta do Sine, a qualificação profissional também é fator determinante para concorrer a uma vaga de emprego. “Cada vez mais, as empresas buscam profissionais qualificados que se mantenham atualizados em suas áreas de atuação. Por isso, investir em cursos e treinamentos pode ser um diferencial competitivo no processo seletivo”, afirmou.

Serviço – O Sine é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedest), da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

Para mais informações sobre as vagas de emprego na Capital e os critérios necessários para concorrer, o candidato pode entrar em contato com o Sine-JP pelo telefone (83) 98654-8978 ou por meio do Instagram (@sinejpoficial) e ainda acessar o Painel da Empregabilidade no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.