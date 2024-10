QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 29/10

Terça-feira, 29/10/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:25 Sessão da Tarde – A Guerra dos Sexos

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Volta Por Cima

20:30 Jornal Nacional

21:20 Mania de Você

22:25 As Aventuras de José & Durval

23:15 Vale o Escrito ±A Guerra do Jogo do Bicho

00:15 Jornal da Globo

01:05 Conversa com Bial

01:45 Volta Por Cima

02:30 Comédia Na Madruga I

03:10 Comédia Na Madruga II

Programação de Terça-Feira, 29 de Outubro de 2024, na TV Globo

Nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024, a TV Globo oferece uma programação variada e completa, que vai desde notícias, novelas, filmes e programas de humor até conteúdos esportivos e de variedades. Confira os detalhes do dia:

Manhã Informativa e Entretenimento

– **04:00 – Hora Um:** A programação começa com o *Hora Um*, trazendo as primeiras notícias e informações do dia, com reportagens e análises dos principais acontecimentos durante a madrugada.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** Os telejornais locais entram em cena, atualizando o público com as notícias regionais, informações de trânsito e clima.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** Em seguida, o *Bom Dia Brasil* oferece um panorama dos fatos mais relevantes no Brasil e no mundo, com entrevistas e cobertura ao vivo.

Programas Matinais e Novela Clássica

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta:** O programa matinal traz discussões sobre temas atuais, com convidados e quadros que vão desde notícias até entretenimento e bem-estar.

– **10:35 – Mais Você:** Ana Maria Braga e Louro José comandam o *Mais Você*, com receitas deliciosas, dicas de estilo de vida e matérias especiais.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Um telejornal que aborda notícias regionais, cobrindo as principais ocorrências locais e serviços de interesse público.

Tarde de Esporte, Cinema e Novelas

– **13:00 – Globo Esporte:** As últimas novidades do mundo esportivo, com resultados de partidas, análises e informações sobre diferentes modalidades.

– **13:25 – Jornal Hoje:** Uma atualização abrangente das principais notícias do dia, com reportagens detalhadas e cobertura de eventos nacionais e internacionais.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla:** A reprise de *Cabocla* traz romance e conflitos em um cenário rural encantador, que prende a atenção dos fãs de novelas clássicas.

– **15:25 – Sessão da Tarde – A Guerra dos Sexos:** A sessão de filmes da tarde apresenta *A Guerra dos Sexos*, uma comédia que aborda as diferenças entre homens e mulheres de forma divertida.

Novelas da Tarde e Jornalismo Regional

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea:** Mais um capítulo da emocionante novela *Alma Gêmea*, uma trama cheia de romance e mistério que continua a encantar o público.

– **18:25 – No Rancho Fundo:** Histórias de superação e desafios em um ambiente rural, trazendo temas de amor, amizade e família.

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição:** A segunda edição do telejornal local com atualizações das principais notícias regionais do dia.

Noite de Jornalismo, Novelas e Séries

– **19:40 – Volta Por Cima:** Uma novela focada em histórias de superação e determinação, com personagens que enfrentam dificuldades para dar a volta por cima.

– **20:30 – Jornal Nacional:** William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o noticiário mais tradicional do Brasil, cobrindo os principais fatos do país e do mundo.

– **21:20 – Mania de Você:** A novela da faixa nobre promete fortes emoções e reviravoltas em suas tramas envolventes.

– **22:25 – As Aventuras de José & Durval:** Série que explora a trajetória de dois irmãos em uma jornada de vida e música, cheia de altos e baixos.

Noite Tardia de Análises e Entretenimento

– **23:15 – Vale o Escrito – A Guerra do Jogo do Bicho:** Um programa investigativo que explora os bastidores de um dos esquemas mais enigmáticos do país, mergulhando na história do jogo do bicho.

– **00:15 – Jornal da Globo:** As principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens aprofundadas e entrevistas exclusivas.

– **01:05 – Conversa com Bial:** Pedro Bial recebe convidados para entrevistas e debates sobre temas relevantes e variados.

– **01:45 – Volta Por Cima:** Reexibição da novela para quem não conseguiu acompanhar o capítulo anterior.

– **02:30 – Comédia na Madruga I:** Uma dose de humor para animar a madrugada, com séries de comédia selecionadas.

– **03:10 – Comédia na Madruga II:** Mais momentos de comédia, encerrando a programação da Globo com leveza e descontração.

**Conclusão:** A TV Globo oferece uma programação diversificada para esta terça-feira, 29 de outubro, com conteúdos informativos, entretenimento, esportes, novelas e muito mais. Uma grade que atende a todos os gostos e estilos.