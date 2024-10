Criciúma x São Paulo ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (26/10)

Por MRNews



A partida entre Criciúma x São Paulo é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (26/10) às 22 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Criciuma como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Criciúma x São Paulo: Onde Assistir, Horário e Escalações

Neste sábado, 26 de outubro, às 21h (de Brasília), o Criciúma recebe o São Paulo no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam se consolidar na parte superior da tabela.

O Criciúma vem de um bom resultado, tendo conseguido um empate contra o líder Botafogo no Maracanã. Com 36 pontos, a equipe comandada pelo técnico Cláudio Tencati se distancia da zona de rebaixamento e busca somar mais pontos para garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. O time enfrentou uma semana atípica devido a um surto de gripe que afetou alguns jogadores, resultando em mudanças na escalação. O atacante Allano é baixa confirmada após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Wilker Ángel pode retornar à equipe após se recuperar de uma lesão.

A provável escalação do Criciúma para a partida conta com: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Arthur Caíke (substituído por Felipe Vizeu) e Bolasie.

Por outro lado, o São Paulo chega motivado após vencer o Vasco por 3 a 0 e está com 50 pontos, a apenas um ponto do Flamengo, que ocupa a quarta colocação. A equipe treinada por Luis Zubeldía pretende garantir uma vaga no G-4 ao final da competição. Com a volta de Arboleda e Alan Franco, que cumpriram suspensão, o Tricolor paulista poderá contar com sua zaga titular, o que é um alívio para a defesa. No entanto, o lateral Welington estará ausente devido a suspensão, e Jamal Lewis deve assumir sua posição.

A provável escalação do São Paulo é: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Bobadilla); Lucas, Luciano e Ferreira (Erick); Calleri.

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere, garantindo que os torcedores possam acompanhar cada momento deste duelo importante. A expectativa é de um jogo equilibrado, onde as duas equipes buscarão a vitória para alcançar seus objetivos na competição.

Com um bom público esperado no Estádio Heriberto Hülse, a torcida do Criciúma promete apoiar seu time em busca de mais uma conquista no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por sua vez, espera manter o embalo positivo e consolidar sua luta por uma vaga na Libertadores. A rivalidade entre os clubes promete agitar o final de semana para os amantes do futebol.

