Bruno Cunha Lima comemora reeleição em Campina Grande e prega união política

Geraldo Jerônimo/TV Paraíba

Bruno Cunha Lima (União Brasil), atual prefeito de Campina Grande, foi reeleito com 57,94% dos votos, contra 42,06% de Jhony Bezerra (PSB). A diferença foi de 37.339 votos entre os dois candidatos. Em discurso para a imprensa após a vitória, Bruno pregou a união política.

“Nesses próximos quatro anos serão de muito crescimento, mas sobretudo de união. Se depender de mim, o palanque está desarmado. A partir de amanhã, a jornada é de trabalho. Quem quiser contribuir com a cidade, quem quiser vir somar a esse trabalho, será muito bem-vindo. Porque Campina não pertence a mim. Campina não pertence a João Pessoa. Campina é de todos nós”, disse Bruno Cunha Lima, reeleito prefeito de Campina Grande, em coletiva de imprensa.

O prefeito reeleito comemorou a vitória na residência do ex-senador Ivandro Cunha Lima, às margens do Açude Velho, com seus apoiadores, logo após o resultado. Bruno Cunha Lima falou sobre a vitória e disse que fará um mandato com unidade a partir de 2025.

“Muito obrigado, pela energia, pelo carinho, confiança, o abraço, o beijo, cada manifestação de sentimento que a gente recebeu nesta jornada foi como um combustível que nos trouxe até essa vitória. Muito obrigado, sem vocês, literalmente, seria impossível. Nós estivemos juntos na batalha, e estaremos juntos construindo uma cidade cada vez maior. Cada momento tá registrado no coração! Muito obrigado, Campina! Nós estamos juntos, nós vamos estar juntos, porque Campina Grande unida vai ser cada vez maior”, disse Bruno em pronunciamento logo após o resultado.

Geraldo Jerônimo/TV Paraíba

Segundo turno da Eleição 2024 em Campina Grande

Na segunda maior cidade da Paraíba, onde pouco mais de 298 mil eleitores estão aptos a votar, mais de 248 mil compareceram às urnas. Em comparação com o primeiro turno, 252.239 mil eleitores compareceram às urnas em 6 de outubro. No segundo turno, foram 235.043 votos válidos, se comparado com os 229.797 do primeiro turno.

Os eleitores de Campina Grande tinham duas opções de escolha para a prefeitura neste segundo turno. O atual prefeito, Bruno Cunha Lima (União Brasil), e Jhony Bezerra (PSB), que foi apoiado pelo governador da Paraíba, João Azevedo.

O processo eleitoral em Campina Grande se encerrou às 17h e o resultado que confirmou a vitória de Bruno Cunha Lima (União Brasil) foi divulgado às 17h48, quando 91,41% das urnas estavam apuradas. A totalização das urnas foi concluída às 18h34.

O Jornal da Paraíba acompanhou, durante todo o dia, a votação em Campina Grande em tempo real.

Promessas do candidato

Uma das propostas de Bruno foi construir o hospital materno-infantil em Campina Grande, que hoje é o prédio do Hospital da Criança e do Adolescente, atualmente desativado. A declaração aconteceu durante entrevista à rádio CBN Paraíba. Ele admite as dificuldades provocadas pelo alto investimento da obra, mas destaca que isso é uma meta da gestão. Ele também prometeu garantir recursos para começar a obra de revitalização da Feira Central.

Durante a campanha, o candidato também prometeu implantar novos modelos de linhas de ônibus do transporte coletivo, com base na conexão dos veículos com praças que estão sendo construídas na cidade.

Trajetória de Bruno Cunha Lima

Bruno Cunha Lima Branco nasceu em 1990, é natural de Campina Grande, e tem 33 anos. É neto do ex-senador Ivandro Cunha Lima e sobrinho-neto do ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Se formou em Direito pela Facisa, sendo aprovado no exame da OAB ainda no nono período do curso. Na graduação, ele atuou no Diretório Acadêmico. Após a formação, começou a atuar principalmente como empreendedor no setor de construção civil.

Em 2012, foi eleito vereador, na ocasião, sendo o mais votado de Campina Grande, conquistando 4.631 votos (2,14%). Na Casa de Félix Araújo, foi Presidente da Comissão de Cidadania, Justiça e Redação e neste período também desempenhou o papel de Presidente do PSDB Jovem da Paraíba. Em 2014, foi eleito deputado estadual pelo PSDB, obtendo 34.054 votos (1.69%). No mandato, foi Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer (FPCC/ALPB), posição que o aproximou da causa do paciente oncológico.

Em 2018, foi candidato a deputado federal pelo Solidariedade, obtendo 44.143 votos (2,22%), alcançando a segunda suplência da coligação e a maior votação para o cargo na cidade de Campina Grande. Em 2019, assumiu a chefia de gabinete da prefeitura. Em 2020, foi eleito prefeito de Campina Grande, em 1º turno, com 54,58% dos votos válidos, um total de 111.526 votos.