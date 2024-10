veja erros nas falas dos candidatos à prefeitura de Campina Grande

Bruno Cunha Lima e Jhony Bezerra ficaram frente a frente pela última vez nesta sexta-feira (25). (Foto: Bruna Couto)

Os dois candidatos que disputam o 2º turno à prefeitura de Campina Grande, participaram, nesta sexta-feira (25), do Debate da TV Paraíba, em Campina Grande. Durante o evento, Bruno Cunha Lima (União) e Jhony Bezerra (PSB) citaram dados sobre educação, saúde, mobilidade urbana, administração pública, entre outros.

As equipes do Jornal da Paraíba e Núcleo de Dados da Rede Paraíba apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas durante o debate da TV Cabo Branco, em ordem de declaração:

Bruno Cunha LIma (União)

Bruno Cunha Lima no debate da TV Paraíba, no 2º turno. Foto: Reprodução

“Dados, por exemplo, em relação a geração de emprego do Caged, apontam que, nos últimos 3 anos e 8 meses, 15.401 empregos foram gerados.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, o saldo acumulado de postos de trabalho com carteira assinada em Campina Grande, até agosto de 2024, foi de 15.352.

Na declaração, o candidato a prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), não apresenta o número exato, mas opta por arredondar o dado. O Caged ainda não divulgou os dados do mês de setembro para avaliar se o número, de fato, subiu para o informado pelo candidato.

Na gestão de Bruno Cunha Lima na Prefeitura de Campina Grande, os dados de geração de emprego apresentaram resultados variados ao longo dos últimos anos. Em 2021, a cidade registrou um saldo positivo de 7.706 postos de trabalho. Em 2022, o saldo positivo foi de 5.358. No entanto, em 2023, houve uma queda, com um saldo negativo de 900 postos de trabalho. Já em 2024, até o último relatório emitido pelo Caged em agosto, o saldo voltou a ser positivo, com 3.188 novos postos de trabalho.

“Em 2021 nós não permitimos subida de preço de passagem. Em 2022, pela primeira vez na história, e junto com Maringá, Campina Grande foi a única cidade em que baixou o preço da passagem de ônibus.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Em 2021, em virtude da pandemia de Covid-19, o Conselho Municipal de Transporte Público (Comutp) acatou, no mês de julho, uma proposta da Prefeitura Municipal de Campina Grande, de congelar a tarifa de ônibus até dezembro de 2022. Houve um discreto aumento na passagem, em 2021, devido à proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande (Sitrans) para unificar em R$ 3,90 o valor da passagem por causa do fim do desconto do cartão ‘Valebus’.

Em 2022, o valor da passagem de ônibus em Campina Grande baixou para R$ 3,75, após a retirada de um bônus que duplicava a tarifa. Maringá, no Paraná, foi a outra cidade do Brasil que também reduziu o valor da passagem.

Com o fim do congelamento, os valores da passagem de ônibus de Campina Grande voltaram a subir, para R$ 4,10, em maio de 2023; e para R$ 4,30, em janeiro de 2024

“O restaurante popular, Prato do Povo, inaugurado a pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio, já serviu mais de 150 mil refeições” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Esta declaração já havia sido dada pelo candidato no primeiro debate da TV Paraíba, em 3 de outubro, sendo que o número foi de 146 mil. A informação já foi checada e não corresponde exatamente aos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria, via Lei de Acesso à Informação (LAI), o Restaurante Popular Prato do Povo, reaberto em 14 de agosto de 2023, serviu até o dia 19 de agosto de 2024 um total de 109.109 refeições.

O total de refeições servidas durante um ano representa uma média de 9 mil refeições mensais. Para atingir a marca de 150 mil refeições mencionada por Bruno, seria necessário que, em apenas um mês, fossem servidas aproximadamente 41 mil refeições adicionais — uma quantidade quatro vezes superior à média mensal.

“Nós transformamos o Natal Iluminado, que era a simples decoração, iluminação da cidade durante o período de Natal” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O Natal Iluminado foi criado em 2013, na gestão de Rodrigues e já em sua primeira edição teve, além da iluminação, apresentações artísticas. Em 2015, houve um concerto natalino realizado junto com a banda da Polícia Militar, e em 2018 o projeto foi ampliado com a realização de vários shows religiosos e a Caravana da Coca-Cola. Em 2019, o evento contou com apresentações musicais e teatrais, com participação de corais com cantatas, serenatas e recitais. No ano de 2020, havia a previsão de shows, mas por causa da pandemia de Covid-19, eles foram suspensos e o que aconteceu foi uma live natalina na Vila Sítio São João. Portanto, apesar de ter crescido em número de dias, a partir de 2022, e na economia, em 2023, desde o início o projeto não era destinado apenas à simples decoração natalina, mas também à realização de atividades culturais.

Jhony Bezerra (PSB)

Jhony Bezerra no debate da TV Paraíba, no 2º turno. Foto: Reprodução

“A Paraíba é o estado de maior competitividade do Nordeste.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

O Ranking de Competitividade dos Estados 2024 foi divulgado no dia 21 de agosto de 2024. A Paraíba assumiu a 12ª posição, subindo um ponto em relação à 2023 e ultrapassando o Ceará, se tornando o estado mais competitivo do Nordeste. O Ranking é divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e apresenta a análise da capacidade competitiva de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

“Foi na sua gestão que o fardamento escolar não chegou, ou está chegando agora. E quando chega, chega uma camisa. Uma camisa é o fardamento que esse cidadão tá entregando agora, às vésperas da eleição.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O assunto foi checado anteriormente após ser abordado pelo candidato em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024.

A entrega dos kits escolares e fardamentos de fato começou em agosto, após um impasse na liberação da verba, segundo nota da assessoria da Secretaria de Educação do município. O dia 15 de agosto foi o último dia para registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2024, marcando o início do período eleitoral.

Entretanto, de acordo com a prefeitura, este ano os alunos estão recebendo uma camisa a mais e que “todas as creches já receberam o material completo e a entrega para as turmas da educação infantil, ensino fundamental II e educação de jovens e adultos está quase concluída, com mais de 70% dos alunos atendidos”.

Segundo a prefeitura, “o principal obstáculo para a entrega foi o impasse com a Câmara Municipal, que atualmente conta com maioria da oposição. Quando a oposição assumiu essa maioria, começaram a surgir dificuldades que atrasaram o processo. Uma parte do atraso se deve a uma decisão tardia da Câmara e outra a um posicionamento do Poder Judiciário. Porém, após superar essas barreiras, conseguimos avançar com as entregas. Houve uma alteração que demorou cerca de quatro meses para obtermos a autorização necessária do Legislativo e seguir em frente”.

“As quadrilhas sofrem com sua gestão, você não lança os editais de cultura e as quadrilhas são chamadas já às vésperas do São João.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Nunca existiu edital de cultura para seleção de quadrilhas juninas para o São João de Campina Grande, o que se há é um chamamento, por parte da prefeitura, para um cadastro de quadrilhas interessadas em participar do evento.

Em relação às quadrilhas serem chamadas às vésperas do São João, a informação não é bem assim. Nos quatro anos de governo de Bruno Cunha Lima, houve três edições do Maior São João do Mundo: 2022, 2023 e 2024. Em 2021 o evento não aconteceu por causa da pandemia de Covid-19.

No ano de 2022, de fato, as inscrições para cadastro das quadrilhas começaram em 26 de maio, menos de um mês antes do início das apresentações, em 10 de junho. Em 2023, o cadastro começou quase dois meses antes do São João, em abril. Já em 2024, o cadastro começou ainda mais cedo, no mês de março.

“Uma campanha milionária (de Bruno Cunha Lima), que gastou mais de 7 milhões, 7 vezes mais do que a nossa campanha gastou.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Conforme os dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disponibilizados por meio da plataforma DivulgaCand, a campanha de Bruno Cunha Lima gastou R$ 6.652.092,50, um valor abaixo, porém aproximado, do que foi apontado por Jhony. Além disso, o candidato Jhony Bezerra gastou R$ 1.066.828,19, um valor pouco mais de seis vezes menor do que o de Bruno, e não sete vezes.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira, Lara Brito e Taiguara Rangel.