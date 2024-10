ASSISTIR AO VIVO Puebla x Chivas HOJE (26/10) – LIGA MX

A PARTIDA entre Puebla x Chivas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (26/10) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Puebla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Puebla x Chivas: Apostas, Escalações Confirmadas e Expectativas para o Jogo da Jornada 14 da Liga MX

Nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024, o Puebla recebe o Chivas Guadalajara no Estádio Cuauhtémoc pela Jornada 14 do Torneio Apertura da Liga MX. O confronto é decisivo para ambas as equipes, com o Puebla tentando quebrar uma série negativa de seis derrotas consecutivas, enquanto o Chivas busca sua terceira vitória seguida sob o comando do técnico interino Arturo Ortega.

Momento das Equipes

O Chivas Guadalajara, conhecido como o “Rebaño Sagrado”, vive um momento de recuperação sob o comando de Ortega, que assumiu a equipe interinamente e venceu os dois jogos desde sua nomeação. No entanto, para esta partida, ele não contará com Gilberto Sepúlveda e Roberto Alvarado, que estão indisponíveis. A boa notícia para o treinador é o retorno de Érick Gutiérrez, que estava lesionado e agora volta para reforçar o meio-campo do time.

Por outro lado, o Puebla vive uma fase complicada. A equipe da “Franja” vem de uma sequência de seis derrotas consecutivas, o que afetou profundamente o moral do time e o colocou em uma posição desconfortável na tabela de classificação da Liga MX. O técnico José Manuel de la Torre sabe que precisa encontrar uma solução rapidamente para reverter essa situação.

Escalações Prováveis

Chivas Guadalajara

Goleiro: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensores: Alan Mozo, José Castillo, Jesús Orozco, Luis Rey

Alan Mozo, José Castillo, Jesús Orozco, Luis Rey Meio-campistas: Mateo Chávez, Fernando González, Fernando Beltrán, Omar Govea, Víctor Guzmán

Mateo Chávez, Fernando González, Fernando Beltrán, Omar Govea, Víctor Guzmán Atacante: Ricardo Marín

Ricardo Marín Técnico: Arturo Ortega

Puebla

Goleiro: Miguel Jiménez

Miguel Jiménez Defensores: Emanuel Gularte, Diego De Buen, Efrain Corona

Emanuel Gularte, Diego De Buen, Efrain Corona Meio-campistas: Gustavo Ferrareis, Angel Robles, Pablo González, Facundo Waller, Bryan Angulo

Gustavo Ferrareis, Angel Robles, Pablo González, Facundo Waller, Bryan Angulo Atacantes: Luis Quiñones, Emiliano Gómez

Luis Quiñones, Emiliano Gómez Técnico: José Manuel de la Torre

Destaques do Jogo

Este jogo é fundamental para o Chivas, que vem ganhando confiança com o técnico interino. A equipe já demonstrou evolução e, mesmo desfalcada de alguns titulares importantes, possui peças de qualidade para continuar sua ascensão no campeonato. Por sua vez, o Puebla precisa urgentemente de um resultado positivo para interromper a sequência negativa e voltar a sonhar com uma vaga nos playoffs.

O Chivas tem se apoiado na solidez defensiva e em um meio-campo equilibrado para conquistar seus últimos resultados. A entrada de Érick Gutiérrez pode ser um fator diferencial, já que o jogador é conhecido por sua visão de jogo e capacidade de ditar o ritmo da equipe. Já o Puebla deve focar em explorar a velocidade de jogadores como Luis Quiñones, utilizando contra-ataques para surpreender o adversário.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais TUDN e pelo serviço de streaming Vix Premium, trazendo toda a emoção da Liga MX diretamente para os fãs.

Histórico e Expectativas

Os encontros anteriores entre Puebla e Chivas são historicamente equilibrados, embora a situação atual favoreça o Rebaño Sagrado, que vem em alta. A última vez que se enfrentaram no Estádio Cuauhtémoc, o Chivas levou a melhor com uma vitória apertada por 1-0. Em um momento de definição na tabela de classificação, os palpites do campeonato mexicano tendem a apontar o Chivas como favorito, dado o momento de recuperação e a sequência ruim do Puebla.

Prognóstico

Tendo em vista o histórico recente, espera-se um jogo bastante disputado, no qual o Chivas deve buscar pressionar desde o início para aproveitar o mau momento do adversário. Já o Puebla precisará de uma defesa sólida e aproveitar as oportunidades de contra-ataque, caso contrário, o cenário de mais uma derrota pode se tornar uma realidade.

Palavras Finais

A Jornada 14 do Torneio Apertura 2024 promete fortes emoções com este confronto. Se o Puebla quer reverter sua sequência de resultados ruins e mostrar sua força em casa, precisa de uma atuação impecável defensivamente e de efetividade no ataque. Já o Chivas pode consolidar sua boa fase com uma vitória fora de casa, dando um passo importante rumo à classificação para os playoffs da Liga MX.

Se você está em busca de mais informações sobre o campeonato e análise dos jogos, confira nossos parceiros: Palpites da Liga MX, Bahia Prime e Maranhão da Gente. Esses sites trazem uma cobertura completa com escalações dos times, atualizações e muito mais para os fãs do futebol mexicano.

“`





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.