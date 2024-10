relembre as propostas dos candidatos à Prefeitura de Campina Grande para o esporte

A corrida eleitoral chega à sua semana final nas cidades onde terá 2º turno, que são aquelas que possuem pelo menos 200 mil eleitores e nenhum candidato obteve 50% mais um do total de votos válidos. Em Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil) e Jhony Bezerra (PSB) disputam o pleito decisivo no próximo domingo (27). Agora, o Jornal da Paraíba relembra as propostas feitas por cada candidato para o esporte na Rainha da Borborema.

Bruno Cunha Lima (União Brasil)

No 1º turno, Bruno Cunha Lima obteve 110.807 votos, totalizando 48,22%. O candidato, que tenta a reeleição, destaca, entre os pontos do seu plano de governo, a criação dos Jogos Paralímpicos de Campina Grande para o calendário esportivo da Rainha da Borborema. Além disso, o candidato diz que pretende ampliar a prática esportiva no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

“O nosso governo tem tido um olhar atento para o fomento da prática esportiva em Campina Grande, ampliando as áreas de lazer, com a construção de novas praças, como nos Conjuntos Ronaldo Cunha Lima e Aluízio Campos e no bairro Pedregal, além da revitalização do Parque Evaldo Cruz, que vai contar com quadra poliesportiva, pista de skate, pista para caminhada e academia ao ar livre. Nos próximos quatro anos vamos fazer muito mais, levando novos equipamentos para bairros que ainda não foram contemplados e criando no município os jogos paralímpicos de Campina Grande”, comentou o candidato.

O que tem sobre o esporte no plano de governo?

Ampliar a quantidade e qualidade de áreas de lazer e de esporte da cidade

Promover a ocupação social de jovens marginalizados.

Ampliar parques, jardins e praças investir em manutenção

Diminuir drasticamente o número de jovens entre 15 e 24 anos que não estudam e nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, através da oferta de cursos profissionalizantes.

Incentivar e patrocinar os atletas olímpicos de Campina Grande.

Criar os jogos paraolímpicos de Campina Grande

Jhony Bezerra (PSB)

No 1º turno, Jhony Bezerra obteve 79.471 votos, totalizando 34,58%. O candidato, que conseguiu a 2ª colocação no pleito do dia 6, destaca, entre os pontos do seu plano de governo, o fomento da prática de esportes olímpicos em Campina Grande. Além disso, o candidato diz que pretende destinar um patrocínio oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande para Treze e Campinense.

“O esporte em Campina Grande é totalmente abandonado. Começa pelo futebol profissional: Treze e Campinense não recebem nenhum tipo de incentivo do Governo Municipal. Nós vamos patrocinar os dois times. Mas vamos avançar também com o esporte olímpico. Vamos implantar o Bolsa Atleta Municipal, para que você, competidor, quando precise ir para uma competição fora, tenha este incentivo por parte da administração municipal. Vamos transformar o Meninão na Vila Olímpica da Zona Oeste”, disse o candidato.

O que tem sobre o esporte no plano de governo?

Criar o Programa “Você Atleta Olímpico” estimulando e incentivando a prática de esportes que estejam na quadra do programa olímpico;

Criar os Jogos Escolares Municipais de Campina Grande, promovendo a prática de esportes e a integração social entre alunos de diversas regiões da cidade e da zona rural;

Lançar campanhas de conscientização sobre temas relevantes para a comunidade, como saúde pública, meio ambiente, segurança, educação, esporte. Utilizar diversos meios de comunicação, incluindo rádio, TV internet e materiais impressos;

Transformar o Ginásio Poliesportivo “O Meninão” um dos nossos grandes ginásios de esporte, num grande complexo de esporte e lazer do bairro de Santa Rosa, com capacidade de atração de jogos e competições oficiais, requalificando seu entorno e reformando os espaços que precisam de manutenção;

Construir, em parceria com o Governo do Estado, uma Vila Olímpica na zona oeste do município adequada as normas e regras de competições nacionais e internacionais, promovendo o turismo esportivo;

Realizar reforma e ampliação da Vila Olímpica Plínio Lemos, com ampliação de sua área e oferta de novos espaços esportivos para a zona leste de Campina Grande;

Investir e apoiar o Esporte Amador de Campina Grande

Dentro do possível das finanças municipais, estudar parcerias a serem realizadas com Campinense e Treze, para que nossos dois maiores clubes de futebol se sintam apoiados pelo poder executivo municipal, tendo em vista que os dois clubes foram praticamente abandonados pela atual gestão da cidade;

Criar complexos poliesportivos – com mini-quadras, pistas de caminhada e academias públicas – nos distritos da cidade, São José da Mata, Galante e Catolé de Boa-Vista, com vistas ao atendimento em esporte e lazer da população da zona urbana e rural;

Implantar programas para a participação popular em atividades esportivas, a serem desenvolvidas em espaços públicos – como o Açude Velho, Parque da Criança, Ginásio “O Meninão”, Parque da Liberdade e outros – sob a instrução de profissionais de educação física da rede municipal de educação;

Incentivar a prática de esportes e atividades culturais para pessoas com deficiência, criando espaços acessíveis e promovendo eventos inclusivos que valorizem a participação de todos.

