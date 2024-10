Rede Paraíba faz cobertura especial do 2º turno com debates, pesquisa, programas ao vivo; CONFIRA

A Rede Paraíba programou uma espécie de “viradão eleitoral” na cobertura da disputa deste segundo turno, nas duas principais cidades do estado, João Pessoa e Campinha Grande.

De sexta até segunda, todos os fatos que marcam o processo você pode conferir nas TVs Cabo Branco e Paraíba, g1, Jornal da Paraíba, CBN e em nossas redes sociais e canal de política do Whatsapp.

Na sexta, no JPB1, às 11h45 e JPB2, às 19h10, tem tudo sobre o dia de votação, com serviço, informações da Justiça Eleitoral e entrevistas.

Tem ainda todos os detalhes do último e decisivo debate com os candidatos a prefeito da capital, Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL); e da Rainha da Borborema, Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB).

Às 22 horas, é o momento de ficar ligado no duelo, depois da novela Mania de Você. O jornalista da Globo Rio, Hélter Duarte, media o debate em JP, e André Junqueira, da Globo Minas, estará em CG.

A CBN duas cidades, 101.7 e 103.5, e o G1 Paraíba vão transmitir os debates simultaneamente.

Sábado de esquenta e pesquisa

No sábado, às 10h da manhã na CBN Paraíba tem esquenta do dia da votação com o Conversa Política Especial. Felipe Nunes, Angélica Nunes, João Paulo Medeiros e Pedro Pereira fazem análise da campanha no segundo, um balanço dos fatos dos últimos dias e trazem os bastidores das últimas horas antes do início do dia de votação.

Às 19h10, no JPB2, Larissa Pereira apresenta os números da Pesquisa Quaest com as intenções de voto para prefeito de João Pessoa.

A consulta traz informações sobre a intenção estimulada, votos válidos, decisão de voto e certeza de ir às urnas.

Os números também serão divulgados pelo G1, CBN e Jornal da Paraíba. Os blogs trarão além de informações extras, análises, interpretação dos números e repercussão dos dados.

As matérias ficarão disponíveis no canal Política na Rede Paraíba, no Whatsapp. Acesse aqui e confira tudo em primeira mão e com certeza de apuração bem feita.

Domingo de votação

No domingo nas TV Cabo Branco e Paraíba, a cobertura começa bem cedo, no Paraíba Comunidade.

Zuila David abre o dia de votação com informações sobre os colégios eleitorais, serviço ao eleitor, entrevistas com membros do TRE, além de análises do resultado da pesquisa Quaest.

Ao longo de toda a programação você confere flashes e boletins especiais com informações sobre a votação dos eleitores, dos candidatos, problemas no processo eleitoral, o resultado nas urnas e festa da vitória.

Tudo em tempo real

O Jornal da Paraíba transmite programas especiais neste domingo (27), dia de votação e apuração do 2º turno das Eleições 2024, para deixar o eleitor informado sobre os principais fatos do pleito.

Durante os programas, apresentadores e repórteres da Rede Paraíba de Comunicação trazem dados do processo eleitoral, informações de serviço ao eleitor, especialistas analisam o cenário político, com olhar plural e crítico.

O time de política da Rede Paraíba se reveza durante todo dia com interpretação dos fatos bastidores.

No YouTube do Jornal da Paraíba, a cobertura acontece das 9h às 12h, há uma pausa no início da tarde e recomeça, com outro link, às 15h até o fim da apuração. O internauta pode acompanhar ao vivo no YouTube.

CBN João Pessoa e Campina Grande

A CBN começa a cobertura da votação às 6h, com boletins especiais.

A partir das 8h até às 12h, tem programa especial, comandado por Caio Ismael, em João Pessoa, e Carol Santos, em Campina Grande, com tudo sobre o início do processo eleitoral, votação dos candidatos e ocorrências.

Além de análise de especialistas, como cientistas políticos e advogados eleitoralistas.

Durante às tarde, a partir das 14h até o fim da apuração, nossa cobertura será comandada por Carla Visani, na capital, e Carol Santos, em Campina Grande.

Durante à tarde, tem entrevistas com especialistas, entradas ao vivo de nossas equipes nos locais de votação e no TRE e analise do cenário com todo o time de política da Rede Paraíba.

A partir das 17h, assim que encerra a votação, os principais números serão divulgados em tempo real, com repórteres dando informações sobre a apuração no TRE e já preparados para entrevistar os candidatos que ganharam e perderam em João Pessoa e em Campina Grande.

Segunda

Já na segunda você confere em todos os veículos do grupo, em especial no Bom Dia Paraíba, às 6h, a repercussão do resultado, as consequências no mapa eleitoral do estado e das duas principais cidades do estado. Com entrevistas dos vitoriosos e perdedores, as festas da vitória e tudo sobre a votação do domingo.