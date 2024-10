Mercado da Bola – Vasco acerta contratação, mas reforço não entrará em campo

Publicado em: 25 de outubro de 2024

O Vasco da Gama anunciou a contratação do escritório Mudrovitsch Advogados, com sede em Brasília, para auxiliar na reestruturação da Vasco SAF. A partir de agora, o escritório atuará como advisor em questões estratégicas relacionadas à SAF e na aproximação com potenciais investidores.

A função do Mudrovitsch Advogados será fundamental, pois eles conduzirão a análise jurídica das propostas apresentadas por investidores interessados no projeto da SAF. Sob a liderança do sócio Gustavo Gonet Branco, o escritório terá a responsabilidade de representar o Vasco nas negociações com esses investidores.

Desde maio deste ano, quando obteve uma liminar que afastou a 777 Partners do controle da SAF, a diretoria do Vasco tem trabalhado arduamente para reestruturar o clube após o conturbado acordo feito pela antiga gestão com a 777. Atualmente, a SAF está sob o controle do clube associativo, enquanto a 777, que enfrenta problemas legais em diversos países, está sob a supervisão da seguradora A-CAP.

Essa reestruturação é vista como crucial para a recuperação financeira e organizacional do Vasco, que busca um novo caminho após os desafios enfrentados nos últimos anos. Com a assistência do Mudrovitsch Advogados, a diretoria espera consolidar uma nova fase de desenvolvimento para o clube e a SAF.

Acompanhe as atualizações do Vasco da Gama e fique por dentro das novidades sobre a SAF e seus desdobramentos.



Substituto para Hugo Moura e Vegetti no Vasco

Publicado em: 25 de outubro de 2024

Por Netvasco

Vegetti e o meio-campista Hugo Moura, que foram punidos com cartões amarelos na partida contra o Cuiabá, realizada na última quinta-feira. O Vasco da Gama se prepara para enfrentar o notícias do Bahia na próxima segunda-feira, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva enfrentará duas baixas significativas: o atacantee o meio-campista, que foram punidos com cartões amarelos na partida contra o Cuiabá, realizada na última quinta-feira.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, a equipe se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e já começa a traçar estratégias para lidar com as ausências. A maior expectativa gira em torno do ataque, onde Sforza é o favorito para assumir a vaga de Hugo Moura. O jogador está retornando aos gramados após nove meses afastado por lesão e deve ser uma opção importante para o confronto.Outro ponto a se considerar é a presença de Jair, que também está voltando de lesão, mas deverá iniciar a partida como reserva, entrando no segundo tempo.

Rayan e GB, ambos formados na base do clube, estão na disputa pela posição. Nenhum dos dois foi relacionado na última partida, o que torna a escolha ainda mais desafiadora para o treinador.Além das mudanças no ataque, o Vasco ainda enfrenta incertezas nas laterais. Com as lesões de David e Adson, Emerson Rodríguez e Puma iniciaram as últimas partidas, mas não têm a titularidade assegurada. Maxime Dominguez e Leandrinho, que mostraram bom desempenho, também são candidatos a uma vaga no time titular. No ataque, a situação é mais complicada. Com a ausência de Vegetti,, ambos formados na base do clube, estão na disputa pela posição. Nenhum dos dois foi relacionado na última partida, o que torna a escolha ainda mais desafiadora para o treinador.Além das mudanças no ataque, o Vasco ainda enfrenta incertezas nas laterais. Com as lesões deiniciaram as últimas partidas, mas não têm a titularidade assegurada., que mostraram bom desempenho, também são candidatos a uma vaga no time titular.

Outra preocupação para Paiva é a condição de Paulo Henrique, que está com gripe e pode ser um desfalque. Ele foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Cuiabá e, apesar das dificuldades, o treinador espera contar com ele em condições ideais para o embate contra o Bahia.

Dessa forma, a provável escalação do Vasco para o jogo é: Léo Jardim, Paulo Henrique (ou Puma), João Victor, Léo, Lucas Piton, Sforza, Mateus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodríguez (ou Leandrinho), Puma (ou Maxime) e Rayan (ou GB).

Fique ligado nas atualizações do Vasco da Gama e acompanhe as emoções do Campeonato Brasileiro!