MTur destaca Bonito, após Brasil ser eleito melhor país do mundo para turismo de aventura

Por MRNews



O Ministério do Turismo colocou Bonito (MS) em destaque em reportagem sobre estudo produzido pelo portal US News & World Report, no qual o Brasil foi eleito o melhor país do mundo para o turismo de aventura. A avaliação foi divulgada num ranking global, que destacou a diversidade natural, as belezas cênicas e a vasta gama de atividades de aventura que o país oferece aos turistas. Bonito foi citado pelo MTur, ao lado de Brotas (SP) como exemplos de destinos que se consolidam como polos de aventura, atraindo visitantes do mundo inteiro que buscam adrenalina e contato direto com a natureza no país.

A pesquisa do portal internacional levou em conta diversos critérios, como a qualidade dos destinos, a segurança para a prática de esportes radicais, a infraestrutura turística e o potencial de experiências inesquecíveis em meio à natureza. O Brasil despontou à frente de países tradicionais no quesito, como Itália, Grécia, Espanha e Tailândia.

O crescimento do turismo de aventura no Brasil tem sido um fator importante para o desenvolvimento econômico em diversas regiões. Esse tipo de turismo é responsável por movimentar pequenos negócios, como pousadas, agências de turismo locais, guias especializadas e restaurantes, impulsionando a economia das comunidades.

O prefeito Josmail Rodrigues, recebeu a notícia com empolgação, reforçando que o reconhecimento de Bonito pelo Ministério do Turismo é resultado do trabalho desenvolvido no município, não apenas pelo setor público, mas também pelo Conselho Municipal de Turismo e todo o trade. “Há mais de duas décadas Bonito tem trabalho para a estruturação e melhoria constante do turismo. Fomos pioneiros na implantação do voucher digital e o primeiro destino de ecoturismo do mundo em carbono neutro, além de diversas outras atividades, como implantação do Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito, no qual incluímos capacitações, atualizações para profissionais de salvamento e resgate, planos de segurança para os atrativos, entre outros”, detalha.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, complementou destacando também os investimentos do Estado, por meio da Fundtur, município e do setor privado em campanhas de divulgação de Bonito, dentro e fora do país. “Ao longo dos últimos quatro anos, participamos de diversas feiras de turismo, levando o nome do nosso município o mais longe que pudemos. Sempre com materiais bem detalhados, mostrando todas as riquezas naturais e as formas de acesso. Neste sentido, o Governo do Estado também investiu muito na estruturação do Aeroporto Regional, que hoje conta com duas companhias operando voos diretos de SP para Bonito, além das estradas de acesso, com a pavimentação da MS-345, que diminui a distância entre a Capital do Estado e nossa cidade”.

Confira a reportagem do Ministério do Turismo no link: https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/brasil-e-eleito-melhor-pais-do-mundo-para-turismo-de-aventura