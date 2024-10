ASSISTIR AO VIVO Adana Demirspor x Sivasspor Campeonato Turco, HOJE (25/10), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida válida pelo Campeonato Turco, ou Spor Toto Süper Lig. entre Adana Demirspor x Sivasspor acontece hoje, HOJE (25/10) às 16 hs . Assim, a partida poderá ter transmissão para o Brasil.

O Campeonato Turco, conhecido como Super Lig, é uma das ligas de futebol mais emocionantes e competitivas do mundo. Com uma rica história e uma base de fãs apaixonada, a Super Lig atrai talentos de todo o mundo, tornando-se um caldeirão de habilidades e estilos de jogo diversos. Com clubes como Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas lutando pelo título a cada temporada, os jogos são intensos e imprevisíveis, proporcionando aos espectadores uma experiência emocionante. Além disso, a rivalidade entre os clubes e as atmosferas vibrantes nos estádios turcos adicionam um elemento extra de drama e paixão ao campeonato, tornando-o verdadeiramente único e cativante para os fãs de futebol em todo o mundo.

Adana Demirspor x Sivasspor – Prévia da Partida

**Data**: 28 de outubro de 2024

**Horário**: 16h00 (horário de Brasília)

**Local**: Estádio Novo Adana, Adana

**Competição**: Super Lig Turca, Rodada 10

Prévia

Na próxima sexta-feira, o Adana Demirspor enfrentará o Sivasspor em uma partida decisiva da Super Lig Turca. A equipe da casa ainda busca sua primeira vitória na liga nesta temporada, enquanto os visitantes tentam consolidar sua posição no meio da tabela.

O Adana Demirspor está enfrentando uma fase difícil, permanecendo sem vitórias em sete jogos e ocupando a última posição na tabela com apenas um ponto. O último jogo resultou em uma derrota para o Bodrumspor por 3 a 1, e o time já sofreu seis derrotas nesta temporada. Em busca de mudança, o clube nomeou Serkan Damla como técnico interino após a demissão de Michael Valkanis, mas os resultados ainda não apresentaram melhorias significativas.

Por outro lado, o Sivasspor conseguiu acabar com uma sequência de três derrotas ao vencer o Hatayspor por 3 a 2 na última rodada. A equipe, treinada por Bulent Uygun, ocupa atualmente a 10ª posição com 11 pontos, após conquistar três vitórias em nove partidas. O Sivasspor espera aproveitar a situação adversa do Adana para buscar uma vitória fora de casa.

Forma Recente

**Adana Demirspor**

– Últimos 5 jogos: D (2-2 com Kasimpasa), L (1-3 com Bodrumspor), L (1-3 com Samsunspor), L (0-2 com o Fenerbahce), L (0-2 com o Antalyaspor).

– Forma na Super Lig: DLLLLL

**Sivasspor**

– Últimos 5 jogos: L (0-1 com o Konyaspor), W (3-2 com Hatayspor), L (0-1 com o Trabzonspor), D (0-0 com o Istanbul Basaksehir), L (1-3 com o Galatasaray).

– Forma na Super Lig: LWDLLW

Notícias das Equipes

**Adana Demirspor**

O técnico interino Serkan Damla poderá contar com um elenco completo para a partida, sem novas lesões a relatar. A expectativa é que o time mantenha a formação ofensiva, buscando a primeira vitória da temporada. O atacante Yusuf Barasi, que tem se destacado na equipe, é uma peça-chave e deverá continuar como titular.

**Sivasspor**

O Sivasspor não poderá contar com o meio-campista Mehmet Albayrak, que se recupera de uma lesão no ligamento e deve ficar fora até o próximo ano. O lateral-direito Alaaddin Okumus é dúvida para o jogo, enquanto Rey Manaj, que marcou dois gols na última partida, será a referência no ataque e deve ser mantido entre os titulares.

Prováveis Escalações

**Adana Demirspor**

– Goleiro: Karakus

– Defensores: Kurtulan, Guler, Gravillon, Burak

– Meio-campistas: Maestro, Celik

– Atacantes: Kol, Aydogan, Kavrazli, Barasi

**Sivasspor**

– Goleiro: Nikolic

– Defensores: Paluli, Sundberg, Camara, Ciftci

– Meio-campistas: Moutoussamy, Charisis

– Atacantes: Rodrigues, Pritchard, Koita, Manaj

Previsão do Jogo

Dado o atual desempenho de ambas as equipes, a previsão aponta para uma vitória do Sivasspor. Apesar do histórico recente em que o Adana Demirspor venceu a maioria dos confrontos diretos, sua forma atual e a pressão por resultados podem jogar contra eles. Acreditamos que o Sivasspor conseguirá uma vitória apertada, talvez por 2 a 1, consolidando assim sua posição na tabela e aumentando a pressão sobre o Adana Demirspor.

Esse artigo fornece uma análise abrangente sobre a partida, abordando a forma das equipes, notícias de lesões e previsões, oferecendo um panorama claro do que esperar desse confronto na Super Lig Turca.

