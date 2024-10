Porto x Hoffenheim ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (24/10)

Na próxima quinta-feira, o Porto recebe o Hoffenheim no Estádio do Dragão para a terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Os portugueses ocupam atualmente a 24ª posição entre as 36 equipes, com apenas um ponto em dois jogos. Já os alemães estão em 11º lugar com quatro pontos, após vencerem o Dynamo Kiev por 2-0 na última rodada, no dia 3 de outubro.

Prévia do jogo

O Porto, que esteve perto de uma vitória contra o Manchester United no último confronto da Liga Europa, acabou empatando em 3-3 após levar o gol de empate nos acréscimos. O técnico Vítor Bruno mostrou otimismo, atribuindo os erros que resultaram nos gols do United a situações de azar. Na primeira rodada, os Dragões foram derrotados pelo Bodo/Glimt por 3-2, mesmo após o adversário ter ficado com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo.

Apesar das dificuldades na Liga Europa, o Porto começou muito bem a temporada da Primeira Liga, vencendo sete dos seus oito primeiros jogos, com a única derrota acontecendo contra o líder Sporting. No total, os portugueses venceram três dos últimos quatro jogos e perderam apenas duas vezes nos últimos 20 confrontos em todas as competições.

Em casa, o Porto tem um desempenho notável, com 20 vitórias nos últimos 25 jogos no Estádio do Dragão, embora tenha obtido apenas uma vitória nos últimos quatro jogos de Liga Europa.

Do outro lado, o Hoffenheim chega embalado pela vitória convincente sobre o Dynamo Kiev. No entanto, o time alemão teve dificuldades no início da Bundesliga e ocupa a 14ª colocação. Eles conquistaram duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, mas ainda apresentam dificuldades fora de casa, com apenas três vitórias nos últimos 18 jogos fora.

Notícia das equipes

O Porto não contará com Ivan Marcano, que está fora desde setembro de 2023 devido a uma lesão de ligamento cruzado, e Zaidu Sanusi, também lesionado. No ataque, Fran Navarro segue fora até o próximo mês, e Samuel Omorodion deverá ser o titular, acompanhado por Galeno e Pepe.

Pelo Hoffenheim, Grischa Promel e Ozan Kabak são desfalques confirmados, assim como Ihlas Bebou. A equipe alemã também possui alguns jogadores retornando em breve, como David Jurasek e Pavel Kaderabek, previstos para voltar em novembro.

Prováveis escalações

*Porto*: Costa; Mario, Pedro, Perez, Moura; Eustaquio, Varela, Gonzalez; Pepe, Omorodion, Galeno.

*Hoffenheim*: Baumann; Akpoguma, Stach, N’Soki; Gendrey, Bischof, Tohumcu, Prass; Kramaric; Hlozek, Larsen.

**Previsão**: Porto 2-0 Hoffenheim

Com o bom desempenho geral do Porto no Dragão e os problemas do Hoffenheim fora de casa e com lesões, espera-se uma vitória da equipe portuguesa.