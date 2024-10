ASSISTIR AO VIVO Tijuana x América HOJE (24/10) – LIGA MX

A PARTIDA entre Tijuana x América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (24/10) às 00h05 hs (horário de Brasília). A partida tem Tijuana como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Tijuana x América: Confronto Decisivo pela 13ª Rodada do Apertura 2024 Promete Disputa Intensa por Vaga na Liguilla

O Tijuana receberá o América em um confronto crucial pela 13ª rodada do Apertura 2024 da Liga MX. O jogo será realizado no Estadio Caliente, em Tijuana, na quarta-feira, 23 de outubro, às 21h05 (horário do centro do México). Ambas as equipes entram em campo pressionadas pela necessidade de garantir uma vaga direta para a Liguilla, o mata-mata do torneio.

Os Xolos chegam com uma sequência positiva de três vitórias consecutivas, o que os coloca na sexta posição com 23 pontos em 12 jogos, reforçando sua força como mandantes. Com um desempenho de sete vitórias, dois empates e três derrotas, a equipe de Juan Carlos Osorio quer usar o fator casa para consolidar sua posição entre os classificados.

Por outro lado, o América, atual bicampeão, não vive seu melhor momento. A vitória de 3 a 0 sobre o Santos na rodada anterior deu um alívio, mas não foi suficiente para melhorar sua décima posição, a última que garante vaga na repescagem. Com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas, os comandados de André Jardine precisam urgentemente dos três pontos para subir na tabela.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, as Águilas levam vantagem, com quatro vitórias e apenas uma derrota para o Tijuana. Entretanto, o Estadio Caliente tem um histórico equilibrado para ambos os times, que acumulam cinco vitórias cada e quatro empates em 14 confrontos desde 2011.

A transmissão ao vivo do duelo será feita pela Caliente TV, oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar este jogo decisivo para as aspirações de ambas as equipes na Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

