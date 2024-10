QUE HORAS COMEÇA Volta por Cima e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 24/10.

Quinta-feira, 24/10/2024

Programação Globo – Quinta-feira, 24 de outubro de 2024

Se você está se planejando para acompanhar a programação da TV Globo nesta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, aqui está a lista completa dos programas que serão exibidos, com uma variedade de opções para todos os gostos e idades. Abaixo, você encontra detalhes sobre os principais programas e atrações do dia.

**04:00 – Hora Um**

Começando bem cedo, o *Hora Um* traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com atualizações ao vivo e análises de acontecimentos importantes, ideal para quem precisa ficar informado logo pela manhã.

**06:00 – Bom Dia Praça**

O telejornal local matutino traz as principais informações de cada região, com reportagens de interesse local e atualizações sobre o trânsito e clima.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Com foco em notícias nacionais, o *Bom Dia Brasil* aborda temas de política, economia e sociedade, além de reportagens exclusivas com os acontecimentos mais relevantes do país.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

O programa matinal de variedades, com a apresentação de Patrícia Poeta, discute temas do cotidiano, histórias inspiradoras e recebe convidados especiais para debates descontraídos.

**10:35 – Mais Você**

Comandado por Ana Maria Braga, o *Mais Você* traz receitas deliciosas, entrevistas com personalidades e dicas de bem-estar, além do famoso quadro de culinária.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O telejornal regional de meio-dia traz as principais notícias do dia para os telespectadores, com foco nas manchetes locais e entrevistas ao vivo.

**13:15 – Globo Esporte**

O noticiário esportivo traz os resultados dos jogos e competições, além de entrevistas com atletas e análises das últimas novidades no mundo do esporte.

**13:40 – Jornal Hoje**

O *Jornal Hoje* apresenta uma cobertura completa das principais notícias nacionais e internacionais, com reportagens investigativas e entrevistas.

**14:55 – Edição Especial – Cabocla**

A novela *Cabocla* volta à tela em uma edição especial, trazendo a clássica história de amor entre Zuca e Luís Jerônimo, ambientada no interior do Brasil, em uma época de muitas transformações.

**15:35 – Sessão da Tarde – “Malcriados”**

Na *Sessão da Tarde*, o filme *Malcriados* será exibido. Esta comédia dramática argentina conta a história de Manuel Rico, um viúvo que precisa lidar com seus filhos mimados após sofrer um ataque cardíaco. Uma obra leve e divertida para a tarde.

**17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

A novela *Alma Gêmea* retorna à telinha, revisitando a trama emocionante de amor e reencarnação entre Rafael e Serena, que encantou o público na sua exibição original.

**18:30 – No Rancho Fundo**

A novela das 6 traz a emocionante trama de *No Rancho Fundo*, uma história de amores proibidos e segredos familiares, ambientada no cenário rural.

**19:15 – Praça TV – 2ª Edição**

O telejornal regional noturno traz um resumo dos acontecimentos do dia, com reportagens e atualizações importantes para o público local.

**19:50 – Volta Por Cima**

A novela das 7, *Volta Por Cima*, apresenta uma trama cheia de reviravoltas, com personagens determinados a superar obstáculos e conquistar seus sonhos.

**20:40 – Jornal Nacional**

O principal telejornal da TV Globo, apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos, traz as notícias mais importantes do dia, com reportagens especiais e análises.

**21:30 – Mania de Você**

A novela das 9, *Mania de Você*, apresenta uma história envolvente de paixões, intrigas e segredos, mantendo os telespectadores vidrados em cada capítulo.

**22:35 – As Aventuras de José & Durval**

A série biográfica que conta a trajetória da dupla sertaneja José & Durval continua, mostrando os desafios e conquistas que marcaram a vida dos irmãos no cenário musical.

**23:25 – The Good Doctor: O Bom Doutor**

O drama médico *The Good Doctor* traz mais um episódio cheio de emoções, acompanhando o talentoso cirurgião Shaun Murphy enquanto ele lida com os desafios de sua condição e as complexidades do hospital.

**00:10 – Jornal da Globo**

Com notícias e análises dos principais eventos do Brasil e do mundo, o *Jornal da Globo* oferece uma cobertura mais aprofundada dos acontecimentos do dia.

**01:00 – Conversa com Bial**

No *Conversa com Bial*, Pedro Bial entrevista convidados especiais, discutindo temas diversos que vão desde cultura e arte até política e comportamento.

**01:40 – Volta Por Cima**

Reprise do capítulo da novela das 7 para quem perdeu o episódio anterior.

**02:25 – Comédia Na Madruga I**

Para quem quer rir na madrugada, a primeira sessão de *Comédia Na Madruga* traz uma seleção de episódios divertidos de séries humorísticas.

**03:10 – Comédia Na Madruga II**

A segunda sessão continua com mais episódios cômicos, garantindo boas risadas para encerrar a noite.

Essa programação variada promete trazer informação, entretenimento e emoção para todos os telespectadores. Não perca os destaques do dia, especialmente a *Sessão da Tarde* com o filme *Malcriados*, além dos episódios inéditos de suas novelas e séries favoritas!