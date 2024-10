ONDE ASSISTIR PSG x PSV AO VIVO CHAMPIONS 24/25, HOJE (22/10), PALPITES E ESCALAÇÕES

O Paris Saint-Germain x PSV Eindhoven, jogam pela Champions League, edição 2023/2024 hoje, HOJE (22/10) às 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO PSG .

Prévia: Paris Saint-Germain x PSV Eindhoven – previsão, notícias das equipes e escalações

O Paris Saint-Germain (PSG) enfrentará o PSV Eindhoven na terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Os atuais campeões da Ligue 1 buscam se redimir após a derrota por 2 a 0 para o Arsenal, enquanto o PSV empatou em 1 a 1 com o Sporting de Lisboa em sua última partida europeia.

Análise do Jogo

O PSG, comandado por Luis Enrique, tenta recuperar a forma após uma performance abaixo do esperado na derrota para o Arsenal. Gianluigi Donnarumma, criticado após a falha no primeiro gol e não conseguir defender a cobrança de falta de Bukayo Saka, precisará se redimir diante de um PSV que tem suas próprias dificuldades fora de casa na Europa.

Apesar da derrota recente na Liga dos Campeões, o PSG vem forte nas competições nacionais, ainda invicto na Ligue 1, e venceu o Strasbourg por 4 a 2 no último sábado, mesmo jogando com um time misto. A equipe francesa também tem uma sequência desafiadora pela frente, enfrentando Marseille, Lens e Atlético de Madrid nas próximas semanas.

Por outro lado, o PSV, comandado por Peter Bosz, também enfrenta desafios, especialmente jogando fora de casa na Europa. Em sua estreia na Liga dos Campeões, perdeu por 3 a 1 para a Juventus e acumula agora 11 jogos seguidos sem conseguir manter um clean sheet como visitante na competição. Apesar disso, o time holandês segue imbatível na Eredivisie, vencendo seus nove primeiros jogos, incluindo uma vitória de 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar no último fim de semana.

Situação das Equipes

**Paris Saint-Germain:**

O PSG pode ter dúvidas sobre a disponibilidade de Randal Kolo Muani, que sofreu uma entorse no tornozelo. Além disso, Gonçalo Ramos (tornozelo), Lucas Hernández (joelho) e Presnel Kimpembe (Aquiles) estão fora, embora Kimpembe já tenha retornado aos treinos. Os defensores Marquinhos, Nuno Mendes e Achraf Hakimi, que foram poupados na última partida, devem voltar ao time titular. O jovem meio-campista Senny Mayulu, que marcou contra o Strasbourg, pode ser sacado para dar lugar a jogadores mais experientes.

**PSV Eindhoven:**

O PSV chega com problemas no meio-campo, com Jerdy Schouten e Joey Veerman fora por lesão. Schouten, peça-chave do time, sofreu uma lesão no joelho, e Veerman está com uma lesão na virilha. Com essas ausências, Peter Bosz pode apostar em Malik Tillman ou no jovem Tygo Land para reforçar o setor.

Possíveis Escalações

**PSG (4-3-3):**

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

**PSV Eindhoven (4-3-3):**

Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Junior; Til, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Previsão

Com as lesões afetando o meio-campo do PSV e seu histórico ruim como visitante na Liga dos Campeões, o PSG tem grandes chances de controlar a partida. Acreditamos que o time francês vencerá por **2-0** e voltará aos trilhos na competição.

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+

Onde Assistir

– TV: TNT e Max.

– Transmissão Ao Vivo: Acompanhe em Tempo Real no ge.