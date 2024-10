as estratégias de Cícero e Queiroga para a reta final da campanha

Foto: Reprodução G1. Laerte Cerqueira

Faltando menos de uma semana para a votação do segundo turno das Eleições em João Pessoa, as campanhas de Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) vão apostar em atividades de rua e no tradicional ‘corpo a corpo’ para conquistar o voto do eleitor.

Embora os canais digitais tenham sido cruciais na eleição, o contato direto com o eleitor, na rua, ainda é uma estratégia útil, tanto para atrair a simpatia do eleitorado quanto para repercutir, nas próprias redes sociais, as imagens de proximidade com as pessoas.

Aliados do prefeito Cícero Lucena afirmam que a receita é simples. Além das ações de campanha que já foram planejadas, o foco será a gestão municipal, com destaque às ações da atual administração. O prefeito tem intensificado o discurso da ‘experiência’ como seu ponto forte, defendendo programas que considera positivos da gestão municipal.

A campanha do prefeito comemora o resultado de pesquisas e espera consolidar os números nas urnas. Entre as atividades previstas para esta semana, estão caminhadas, carreatas e reuniões, segundo um dos integrantes da campanha do candidato.

No caso de Marcelo Queiroga, as atividades de rua também vão estar no centro das estratégias. Para o candidato do PL, são ainda mais cruciais, já que o objetivo da campanha dele é ‘virar’ votos.

Fontes do candidato afirmam que a aposta é no discurso da renovação e no voto silencioso, o que para aliados dele esse foi o fator que levou a chapa para o segundo turno das eleições, divergindo do que previam as pesquisas.

Assim como no primeiro turno, outra estratégia são os apoios nacionais. A campanha espera receber essa semana o ex-procurador Deltan Dallagnol e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para uma agenda com foco no voto conservador.

Na reta final do segundo turno, as campanhas de Cícero e Queiroga já entenderam que não há outro caminho para conquistar votos decisivos senão em contato direto com o eleitor, sem intermediários.