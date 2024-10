QUE HORAS COMEÇA Brasileirão ao Vivo E Mania de Você?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 23/10.

Quarta-feira, 23/10/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:15 Globo Esporte

13:40 Jornal Hoje

14:55 Edição Especial – Cabocla

15:35 Sessão da Tarde – De Carona Para o Amor

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:05 No Rancho Fundo

18:45 Praça TV – 2ª Edição

19:15 Volta Por Cima

20:00 Jornal Nacional

20:40 Mania de Você

21:15 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Avisa Lá Que Eu Vou

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Volta Por Cima

02:45 Comédia Na Madruga I

03:25 Comédia Na Madruga II

Programação de Quarta-feira, 23/10/2024 na TV Globo

Confira a programação completa desta quarta-feira, 23 de outubro de 2024, na TV Globo. A grade traz um mix de jornalismo, entretenimento, novela e esportes, garantindo opções para todos os gostos ao longo do dia.

—

**04:00 – Hora Um**

Início da manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo, além de previsão do tempo e informações de trânsito.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Telejornal regional com as notícias locais, trânsito, previsão do tempo e tudo o que você precisa para começar o dia informado.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

O noticiário nacional com entrevistas, análises e reportagens de temas importantes do Brasil e do mundo.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

O programa traz debates sobre temas variados, histórias emocionantes e participação do público, com a simpatia de Patrícia Poeta.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga comanda o *Mais Você*, trazendo receitas, dicas de culinária, entrevistas e muito entretenimento para a manhã.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Noticiário regional ao vivo com os principais acontecimentos da manhã, destacando as notícias locais e a previsão do tempo.

**13:15 – Globo Esporte**

O programa esportivo apresenta os destaques do mundo do esporte, com foco nos campeonatos de futebol, além de notícias de outras modalidades.

**13:40 – Jornal Hoje**

O telejornal apresenta as principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens, análises e entrevistas exclusivas.

**14:55 – Edição Especial – Cabocla**

A novela *Cabocla* está de volta, contando a história de amor de Zuca e Luís Jerônimo em um cenário de belas paisagens rurais.

**15:35 – Sessão da Tarde – De Carona Para o Amor**

Comédia romântica onde Jocelyn finge ser deficiente para conquistar uma jovem, até que conhece sua irmã, que é realmente cadeirante. Uma trama leve e divertida.

**17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

O amor de Luna e Rafael atravessa o tempo nesta emocionante história que fala sobre reencarnação e destino.

**18:05 – No Rancho Fundo**

A novela das seis se passa no interior do Brasil e narra a vida de uma família que tenta reconstruir sua fazenda após uma grande crise.

**18:45 – Praça TV – 2ª Edição**

Mais um telejornal regional com as últimas notícias da sua cidade e região, e a previsão do tempo para a noite.

**19:15 – Volta Por Cima**

A novela das sete traz histórias de superação e recomeços, com muita emoção e humor.

**20:00 – Jornal Nacional**

O principal noticiário do Brasil, com as notícias mais importantes do dia e uma cobertura ampla dos acontecimentos no país e no mundo.

**20:40 – Mania de Você**

A novela das nove traz o envolvente drama familiar e as traições de Mércia, interpretada por Adriana Esteves, em uma trama cheia de reviravoltas.

**21:15 – Futebol**

A noite de quarta-feira é dedicada ao futebol com grandes confrontos ao vivo dos campeonatos nacionais e internacionais.

**23:30 – Segue o Jogo**

Debate e análise dos jogos de futebol da rodada, com comentários dos especialistas sobre os lances e resultados.

**23:45 – Avisa Lá Que Eu Vou**

O reality show acompanha desafios inusitados e emocionantes entre os participantes, trazendo surpresas e muita diversão.

**00:30 – Jornal da Globo**

O resumo do dia com os principais acontecimentos e análise dos fatos, além de notícias internacionais e econômicas.

**01:20 – Conversa com Bial**

O talk show de Pedro Bial apresenta entrevistas com personalidades e discussões sobre temas atuais e relevantes.

**02:00 – Volta Por Cima (Reprise)**

Reexibição dos melhores momentos da novela das sete para quem perdeu o capítulo original.

**02:45 – Comédia Na Madruga I**

Episódios especiais de humor para garantir boas risadas nas madrugadas da Globo.

**03:25 – Comédia Na Madruga II**

Continuação do bloco de comédia com mais esquetes engraçados e episódios para divertir o público notívago.

—

A programação da TV Globo nesta quarta-feira promete entretenimento e informação para todas as faixas de horário, com destaque para as novelas, o futebol e os programas jornalísticos.