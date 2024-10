QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 22/10

—

Programação da TV Globo Rio de Janeiro – Terça-feira, 22 de Outubro

A TV Globo apresenta uma programação diversificada para a terça-feira, 22 de outubro, com uma mistura de notícias, entretenimento e novelas que prometem prender a atenção do público. A grade inclui desde o início do dia com noticiários regionais e nacionais até a noite com novelas de sucesso e programas de variedades. Veja os principais destaques do dia.

Manhã Informativa

– **04:00 – Hora Um**: As primeiras notícias do dia com atualizações nacionais e internacionais.

– **06:00 – Bom Dia local**: O noticiário local para os moradores do seu Estado, cobrindo os principais eventos e notícias da cidade.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**: Um resumo das principais manchetes do Brasil e do mundo.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**: Um programa leve e descontraído, com convidados especiais discutindo temas do momento.

– **10:35 – Mais Você**: Apresentado por Ana Maria Braga, com receitas, dicas e entrevistas com celebridades.

– **11:45 – RJ1**: Mais um noticiário local, desta vez trazendo as últimas atualizações da tarde no Rio de Janeiro.

Tarde de Entretenimento

– **13:15 – Globo Esporte**: Tudo sobre o mundo dos esportes, com foco nos times cariocas e os últimos eventos esportivos.

– **13:40 – Jornal Hoje**: Um dos principais telejornais da tarde, com notícias atualizadas do Brasil e do mundo.

– **14:55 – Edição Especial – Cabocla**: Reprise de uma das novelas clássicas da Globo.

– **15:35 – Sessão da Tarde – G.I. Joe: Retaliação**: Filme de ação que traz adrenalina e entretenimento para a tarde dos espectadores.

– **17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**: A emocionante história de amor e reencarnação.

Noite de Novelas e Jornalismo

– **18:30 – No Rancho Fundo**: A nova novela das seis, que traz drama e romance ambientados no interior.

– **19:15 – local2**: Mais um bloco de notícias regionais com as principais atualizações do fim de tarde.

– **19:50 – Volta Por Cima**: A novela das sete com uma trama cheia de reviravoltas e personagens cativantes.

– **20:40 – Jornal Nacional**: O principal telejornal do Brasil, trazendo os destaques do dia.

– **21:30 – Mania de Você**: Novela que explora amores, traições e muitos conflitos emocionais.

Final de Noite

– **22:35 – As Aventuras de José & Durval**: Série biográfica sobre a vida dos irmãos sertanejos, explorando seus desafios e conquistas.

– **23:25 – Profissão Repórter**: Programa jornalístico que acompanha histórias impactantes e as expõe de maneira investigativa.

– **00:05 – Jornal da Globo**: Um resumo das principais notícias do dia para quem ficou acordado até tarde.

– **00:55 – Conversa com Bial**: Entrevistas profundas com personalidades de destaque do Brasil e do mundo.

– **01:35 – Volta Por Cima (Reprise)**: Para quem perdeu a exibição mais cedo, a novela das sete ganha uma nova exibição na madrugada.

Humor para Encerrar o Dia

– **02:20 – Comédia Na Madruga I**

– **03:10 – Comédia Na Madruga II**

### Assista à TV Globo no GloboPlay

Toda a programação regional da TV Globo Rio está disponível também para ser assistida gratuitamente via streaming pelo GloboPlay. Além disso, é possível acessar os episódios das novelas e programas a qualquer momento no serviço on-demand.

—

A programação está sujeita a mudanças, portanto, fique de olho nas atualizações ao longo do dia.