QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Tela Quente?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 21/10.

Programação da TV Globo Brasília – Segunda-feira, 21 de Outubro de 2024

Horário de Brasília

**04:00 – Hora Um**

Programa jornalístico com as primeiras notícias do dia, abordando os principais fatos do Brasil e do mundo.

**06:00 – Bom Dia DF**

Informações sobre o Distrito Federal, com foco em notícias locais, trânsito e previsão do tempo.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Telejornal nacional que traz uma cobertura completa dos acontecimentos mais importantes no Brasil.

**09:30 – Encontro com Patrícia Poeta**

Debates sobre temas da atualidade, com convidados especiais e interação com o público.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga apresenta dicas de culinária, entrevistas e tendências do momento.

**11:45 – DF1**

Noticiário regional com as principais notícias do Distrito Federal.

**13:15 – Globo Esporte**

Resumo esportivo do dia, com destaque para o futebol e outras modalidades.

**13:40 – Jornal Hoje**

Telejornal que traz as principais notícias do Brasil e do mundo na parte da tarde.

**14:55 – Edição Especial – Cabocla**

Reexibição da novela que narra a história de amor entre Zuca e Luis Jerônimo no interior do Brasil.

**15:35 – Sessão da Tarde – Como Eu Era Antes de Você**

Filme que conta a história de uma jovem que se torna cuidadora de um homem tetraplégico, transformando suas vidas para sempre.

**17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reexibição da novela que fala de amor e reencarnação, protagonizada por Serena e Rafael.

**18:30 – No Rancho Fundo**

Programa regional com foco na música sertaneja e no universo rural.

**19:15 – DF2**

Segundo bloco de notícias regionais, com foco nas principais ocorrências do dia.

**19:50 – Volta Por Cima**

Programa que apresenta histórias de superação e desafios pessoais.

**20:40 – Jornal Nacional**

Telejornal mais assistido do Brasil, com cobertura dos principais fatos nacionais e internacionais.

**21:30 – Mania de Você**

Novela das nove da Globo, cheia de drama e reviravoltas emocionantes.

**22:35 – Tela Quente – Venom: Tempo de Carnificina**

Filme de ação que continua a saga de Eddie Brock e seu simbionte alienígena Venom.

**00:20 – Jornal da Globo**

Resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, com análises aprofundadas.

**01:10 – Conversa com Bial**

Entrevistas com personalidades do Brasil e do mundo, abordando temas atuais e relevantes.

**01:50 – Volta Por Cima (Reprise)**

Reprise do programa que apresenta histórias de superação.

**02:35 – Comédia na Madruga I**

Bloco com episódios de humor, trazendo esquetes e séries de comédia.

**03:15 – Comédia na Madruga II**

Continuação do bloco de humor na madrugada.

Esses horários estão de acordo com o fuso horário de Brasília e podem sofrer alterações.