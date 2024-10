Empreendedora aposta em capacitação de colaboradores para expandir negócio

Especial Publicitário

Expandir com qualidade e se destacar no seu nicho de atuação. Este é o pensamento da empresária Joselita Lima, proprietária do supemercado Bomarchê, localizado no município de Mari, na mata paraibana. Vice-presidente da Rede Paraíba de Supermercados, que conta com 34 lojas em diversas cidades do estado, Joselita buscou o Sebrae para reformular o planejamento e estratégias do negócio e o supermercado de Mari se tornou um modelo replicado nas demais unidades da empresa.

Entre as iniciativas tomadas pela empreendedora para alavancar o Bomarchê e, consequentemente a Rede Paraíba de Supermercados, sobretudo na atração de novos associados, está a capacitação dos seus colaboradores. Para isso, ela apostou em cursos e no programa Empretec, este último é um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil.

“O Sebrae é uma ferramenta muito forte para nos ajudar nas nossas empresas. Coloquei duas funcionárias para fazer o Empretec. A partir disso elas tiveram muito conhecimento e chegaram aqui muito empolgadas, já aplicando na empresa o que aprenderam”, conta Joselita Lima.

A Rede Paraíba de Supermercados foi criada em 2008 com o objetivo de fortalecer o canal de distribuição da Agricultura Familiar. Naquele momento, eram poucas lojas localizadas em João Pessoa.Joselita lembra que, à época, eram cerca de dez associados. Hoje, a rede conta com 26 associados e a meta é atingir 50 lojas até o final do ano. “Se não fosse o Sebrae seria muito mais difícil para mim e, talvez, eu não estaria onde estou hoje. Fui buscar o Sebrae para me capacitar e ver como poderia melhorar a empresa”, revela a empreendedora.

Além das capacitações para os gestores e colaboradores, o Sebrae chegou na empresa para reestruturar o negócio e traçar novos rumos para lojas e associados, investindo em treinamento de pessoal e melhorando as instalações. Com expansão em todo o estado, a Rede Paraíba tem a missão de ser um diferencial no mercado varejista, proporcionando qualidade nos produtos e atendimento, competitividade e satisfação dos clientes, reforçando a política de parceria e credibilidade junto aos seus fornecedores.

Resultados – Atualmente, a Rede Paraíba mantém suas atividades em 25 cidades (Alagoa Grande, Alagoinha, Arara, Araruna, Bananeiras, Bayeux, Belém, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Caiçara, Capim, Guarabira, Ingá, Itapororoca, Jacaraú, João Pessoa, Mamanguape, Mari, Mataraca, Pilões, Pirpirituba, Santa Rita, Sapé, Solânea e Tacima) e conta com 34 lojas, mais de 1.000 colaboradores, 12 mil m² de área e um faturamento anual superior a R$ 500 milhões.