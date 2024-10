Processo seletivo abre vagas de residência médica no Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prefeitura de Campina Grande/Divulgação

Um processo seletivou abriu vagas para residência médica no Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Ao todo, 25 vagas estão disponíveis para diversas especialidades, como pediatria, obstetrícia e ginecologia, neonatologia e medicina de família e comunidade (MFC). O Jornal da Paraíba reuniu os detalhes abaixo.

Residência Médica no Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande

O processo seletivo corresponde ao preenchimento de vagas dos Programas de Residência Médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica-CNRM do Ministério da Educação.

A residência médica no Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande oferece 25 vagas em especialidades como:

Pediatria

Ginecologia e Obstetrícia

Neonatologia

Medicina de Família e Comunidade

O candidato será convocado de acordo com o número de vagas do processo seletivo, sendo obedecida a ordem de classificação.

Os candidatos aprovados e devidamente matriculados receberão bolsa de acordo com a Portaria Interministerial MEC MS número 09\2021, de 13 de outubro de 2021. Incidirá sobre o valor mensal bruto da bolsa de estudo, o desconto da contribuição previdenciária e quaisquer outros previstos em Lei.

Quem pode se inscrever?

As vagas de acesso direto do processo seletivo são destinadas aos candidatos que concluíram ou que estão em processo de formação em medicina, desde que esteja cursando o último semestre e com conclusão (colação de grau) prevista até, no máximo, a data do início do programa ao qual está concorrendo, sendo vedada a participação na seleção de estudantes de Medicina que concluirão o curso após esta data, assim como médicos não habilitados.

Nas vagas de pré-requisito, especialidade ou área de atuação do processo seletivo, o candidato deverá ter concluído ou estar em processo de conclusão de um programa de residência médica condicionante ao ingresso em outra especialidade ou áreas de atuação, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, prevista até, no máximo, a data do início do programa ao qual está concorrendo.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo de residência médica no Fundo Municipal de Campina Grande podem ser feitas até o dia 11 de novembro de 2024, exclusivamente online, com taxa de R$ 300, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

A prova será aplicada no dia 22 de dezembro de 2024.