ASSISTIR AO VIVO Irlanda do Norte x Bulgária na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2024, HOJE (15/10)

Prévia: Irlanda do Norte x Bulgária – Previsão, notícias das equipes e escalações

Em uma disputa acirrada pelo topo do Grupo 3 da Liga C da UEFA Nations League, a Irlanda do Norte enfrenta a Bulgária no Windsor Park, Belfast, na terça-feira. Ambas as equipes estão bem posicionadas para lutar pela promoção automática, com os anfitriões apenas um ponto atrás do líder do grupo.

**Análise do Jogo

A Irlanda do Norte chega ao confronto após um empate frustrante em 0x0 contra Belarus, em um jogo onde tiveram várias chances e dois gols anulados. Com apenas uma vitória nas últimas 19 partidas da Nations League, a equipe de Michael O’Neill busca quebrar essa sequência negativa. O fato de jogarem em casa pode ser uma vantagem, já que venceram seus últimos dois jogos no Windsor Park por 2×0.

Por outro lado, a Bulgária se destacou defensivamente em 2024, sofrendo apenas dois gols em sete partidas e mantendo o gol zerado em suas três últimas visitas a Belfast. Além disso, os visitantes estão invictos contra a Irlanda do Norte nos últimos seis confrontos, incluindo uma vitória por 1×0 no mês passado. O técnico Ilian Iliev ainda não sofreu derrotas no comando da seleção, mas sete de suas nove partidas terminaram em empate, evidenciando o equilíbrio de sua equipe.

**Forma Recente**

– **Irlanda do Norte (Nations League):** WLD

– **Bulgária (Nations League):** DWD

Notícias das Equipes

A Irlanda do Norte deve continuar com o jovem goleiro Pierce Charles, que estreou no empate contra Belarus. O capitão Conor Bradley foi um dos destaques, liderando a equipe em várias estatísticas, como duelos ganhos e chutes ao gol. No ataque, Lee Bonis, Callum Marshall e Jamie Reid disputam uma vaga.

A Bulgária não contará com o meio-campista Ilia Gruev devido a uma lesão no joelho. A equipe deve manter sua formação defensiva sólida, com Kiril Despodov sendo o principal perigo ofensivo, tendo marcado os dois últimos gols da equipe na competição.

Escalações Prováveis

– **Irlanda do Norte:** P. Charles; Hume, McNair, Toal; Bradley, Saville, S. Charles, Price, Lewis; Marshall, Reid.

– **Bulgária:** Mitov; Popov, Petkov, Atanasov, Nurnberger; Kostadinov, Chochev; Despodov, Krastev, Kirilov; Kolev.

Previsão

Com ambas as equipes apresentando defesas sólidas e um histórico de poucos gols, a expectativa é de um empate com poucas chances. A Irlanda do Norte, jogando em casa, pode até ter uma leve vantagem, mas a Bulgária, forte defensivamente, deve garantir um ponto.

**Palpite:** Irlanda do Norte 1-1 Bulgária.

