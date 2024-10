ASSISTIR AO VIVO Argentina x Bolívia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (15/10)

A partida entre Argentina x Bolívia é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (15/10) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Argentina como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Argentina x Bolívia – Previsão, notícias da equipe e escalações

A Argentina, atual líder das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, recebe a Bolívia em Buenos Aires na próxima terça-feira, dia 15 de outubro de 2024.

Após empatar na última partida, a Argentina busca consolidar sua posição no topo da tabela, enquanto a Bolívia tenta manter o bom momento após uma surpreendente vitória que aumentou suas chances de chegar à Copa pela primeira vez em três décadas.

Prévia da partida

O empate da Argentina contra a Venezuela na última quinta-feira não foi o resultado ideal, mas ajudou a equipe a se distanciar de Colômbia e Uruguai, que sofreram derrotas inesperadas na nona rodada. Com 19 pontos acumulados, a Argentina está em uma posição confortável, mas a performance contra a Venezuela mostrou algumas fragilidades, especialmente defensivas.

Por outro lado, a Bolívia vive um momento positivo sob o comando de Óscar Villegas. A vitória sobre o Chile fora de casa no mês passado, além dos triunfos sobre Venezuela e Colômbia, elevaram o moral do time, que agora ocupa uma das posições de qualificação automática.

Apesar de sua melhora, a Bolívia tem um histórico ruim quando joga fora de casa contra a Argentina, com apenas um empate em 11 jogos.

Formações Prováveis

**Argentina (4-3-3):**

– Rulli; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico;

– De Paul, Fernandez, Lo Celso;

– L. Martinez, Alvarez, Messi.

**Bolívia (4-3-3):**

– Viscarra; Medina, Haquin, Suárez, Sagredo;

– Robson Matheus, Villamil, R. Vaca;

– Miguelito, Algaranaz, Chura.

### Palpite:

Argentina 2-0 Bolívia

A Argentina é amplamente favorita para vencer, embora a Bolívia tenha se mostrado uma adversária difícil sob o novo comando.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.