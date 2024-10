André/George e Duda/Ana Patrícia vencem a 8ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Neste domingo conhecemos os grandes campeões da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que aconteceu nas areias de Tambaú, em João Pessoa. No masculino, o paraibano George e seu parceiro André Stein levaram a melhor, enquanto as campeãs olímpicas em Paris, Duda e Ana Patrícia, foram campeãs do feminino.

Foto: Paulo Lima/Outrora Nordeste/CBV. Paulo Lima/Outrora Nordeste/CBV

Feminino

As adversárias de Duda e Ana Patrícia foram as campeãs da 7ª etapa, Vic e Thamela. No primeiro set, Duda e Ana Patrícia chegaram a abrir uma certa vantagem, mas as adversárias conseguiram reagir e foram se aproximando, até empatar em 18 a 18. As campeãs olímpicas venceram, mas com o placar apertado de 21 a 19.

O segundo set começou muito disputado, sem ninguém abrir vantagem considerável. Essa vantagem só veio para Duda e Ana Patrícia no décimo ponto, abrindo dois das adversárias. Em seguida, com dois erros consecutivos de ataque de Vic e Thamela, as campeãs olímpicas chegaram a 12 a 8.

Depois disso elas foram mantendo essa distância de dois, três ou quatro pontos até o final. Com um ataque para fora de Vic, as medalhistas de Paris fecharam em 21 a 18.

Masculino

PARIS, FRANCE – JULY 27: George Souto Maior Wanderley and Andre Loyola Stein of Team Brazil high five during the Men’s Preliminary Phase – Pool D match against Team Morocco on day one of the Olympic Games Paris 2024 at Eiffel Tower Stadium on July 27, 2024 in Paris, France. (Photo by Michael Reaves/Getty Images). Michael Reaves

Na final masculina tivemos o paraibano George e seu companheiro André Stein duelando contra a outra dupla olímpica formada por Arthur e Evandro. André estava em um dia inspirado e fez uma grande partida. Ele e George levaram a melhor, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 15 e 21 a 14. O jogo foi tranquilo para eles, que não foram ameaçados no placar durante nenhum momento.

O que vem por aí

João Pessoa vai seguir respirando vôlei de praia nos próximos dias e boa parte dos atletas que disputaram a 8ª etapa do Circuito Brasileiro, seguirão na capital paraibana para mais uma etapa do Circuito Mundial, que acontece na próxima semana. Além dos brasileiros, as principais duplas do mundo também estarão em João Pessoa.