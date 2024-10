confira opções de lazer gratuitas ou muito baratas em João Pessoa

Dia das Crianças: confira opções de lazer gratuitas ou muito baratas | Foto: Arquivo.

O Dia das Crianças é comemorado neste sábado, 12 de outubro, em todo o Brasil. Na capital paraibana João Pessoa, há várias opções gratuitas ou com baixo custo para a garotada se divertir.

Pensando nisso, o Jornal da Paraíba preparou uma lista com várias dicas para te ajudar a escolher o que fazer para comemorar o Dia das Crianças com os pequenos (confira abaixo).

Espaço Cultural José Lins do Rego | Foto: Rafael Passos/Divulgação. Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa | Foto: Rafael Passos/Secom-JP

Espaço Cultural – Espaço da Criança

No Espaço Cultura, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) vai promover mais uma edição do “Espaço da Criança”. A programação inclui teatro, cinema, artes visuais de várias oficinas.

A Orquestra Infantil da Paraíba também faz parte da programação do Espaço da Criança, e se apresentará na Sala de Concertos.

A programação terá início às 13h30 deste sábado (12) e é completamente gratuita.

Parque Parahyba 4

No Parque Parahyba 4, no Aeroclube, a festinha das crianças será durante todo o fim de semana. No sábado, a partir das 16h30, a garotada terá pocket show, feitinhas e piquenique e brinquedos. Já no domingo, a programação é com o Mágico Smith, Palhaço Perna de Pau e roda de samba.

A festa é gratuita.

Cidade Vida – Divertidamente com Jesus Cristo

A igreja evangélica Cidade Viva também vai promover atividades especiais para as crianças neste sábado (12), com o evento temático “Divertidamente com Jesus Cristo”. Lá as crianças vão poder se divertir com personagens, brinquedos infláveis, cabine de fotos, atividades recreativas, teatro kids e com o show Divertidamente.

Mais informações podem ser adquiridas no site oficial do evento.

Livraria Leitura

Na Livraria Leitura, no Mangabeira Shopping, o Dia das Crianças será comemorado com contação de histórias, pintura facial, escultura de balão, guloseimas e brindes surpresa.

A entrada no local é gratuita.

Circo Americano

O Circo Americano está em sua última semana em João Pessoa. Para comemorar o Dia das Crianças, o circo conta com uma promoção que permite a entrada gratuita de uma criança por cada adulto pagante.

O circo está instalado no Carrefour do Aeroclube,

Parahyba Mall

No shopping Parahyba Mall, a comemoração é com o show “Imaginart no Mundo da Diversão” e com diversas outras atividades, como pintura facial, algodão doce e pipoca.

A programação é gratuita e tem início às 16h.

Usina Cultural Energisa

Nos dias 12 e 13 de outubro, a Usina Cultural Energisa conta com uma programação especial que conta com brincadeiras lúdicas, recreação, show de mágica, artes cênicas, exposição de artes visuais, literatura infantil e a participação do Caminhão do Nossa Energia, do Programa de Eficiência Energética, exibindo um festival de curtas-metragens e animações infantis, o Cine Múmia.

Dia 12

15h30 – abertura da programação com brinquedos, recreação, show de mágica, jogos interativos e bate-papo sobre Eficiência Energética e Sustentabilidade no Caminhão do Nossa Energia

16h30 – Cia de Teatro Fuá de Terreiro com o espetáculo ‘O Reizinho Negro’

18h – sessão do Festival Múmia de Cinema Infantil no Caminhão do Nossa Energia

Dia 13

15h30 – abertura da programação com brinquedos, recreação, jogos interativos e bate-papo sobre Eficiência Energética e Sustentabilidade Caminhão PEE (área externa)

16h30 – show de mágica (área externa)

17h20 – Cia de Teatro Infantil Trupe do Riso (Palco Bonde)

18h – sessão do Festival Múmia de Cinema Infantil no Caminhão do Nossa Energia

Bica

Durante esse final de semana, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) conta com uma programação especial voltada para as crianças. No dia 12, a Bica conta com oficinas de K-Pop; atividades artísticas; exposição de equipamentos militares e apresentação de Banda Marcial.

Já no dia 13, o parque irá sediar um evento de cosplays, no Laguinho, do parque, a partir das 14h. E, às 15h30, acontece um desfile de cosplays com direito a brindes. Vale lembrar que a entrada da Bica custa R$3. Crianças de até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam.

Divulgação

Pátio Altiplano

Neste sábado (12), a criançada pode aproveitar um show especial com personagens da Disney, na praça de alimentação do shopping, a partir das 15h. No domingo (13) acontecerá um torneio de Pokémon com direito a premiação para os quatro primeiros colocados, também a partir das 15h, na praça de alimentação.

Para participar do torneio é preciso se inscrever.