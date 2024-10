QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 11/10.

Programação da Globo – Sexta-feira, 11 de Outubro de 2024

Confira os destaques da programação da Globo para esta sexta-feira, Dia das Crianças, com atrações que prometem entretenimento para toda a família, desde os primeiros noticiários do dia até a noite com grandes novelas e shows.

**04:00 – Hora Um**

A primeira edição do jornal da manhã traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com informações atualizadas para começar o dia bem informado.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Jornal local cobrindo as principais notícias da sua região, trazendo um panorama completo das primeiras horas do dia.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

As notícias nacionais e internacionais mais relevantes do dia, além de análises detalhadas sobre política, economia e cultura.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Patrícia Poeta recebe convidados para debates sobre temas sociais e de entretenimento, com muito bate-papo e participações musicais.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro Mané trazem receitas, dicas e histórias inspiradoras para um público ávido por novidades na cozinha e no cotidiano.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O noticiário local de sua cidade, com reportagens exclusivas e as principais atualizações sobre o que acontece na sua região.

**13:15 – Globo Esporte**

O boletim esportivo do dia, cobrindo tudo sobre os principais jogos e campeonatos, além de novidades sobre o mundo do futebol e outros esportes.

**13:40 – Jornal Hoje**

A edição vespertina do telejornal traz as últimas notícias do Brasil e do mundo, com reportagens exclusivas e análises detalhadas.

**14:55 – Edição Especial – Cabocla**

Reprise da novela **Cabocla**, que narra a história de amor entre Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) e Zuca (Vanessa Giácomo), com belíssimas paisagens rurais e enredos emocionantes.

**16:00 – Hoje É Dia das Crianças**

Especial em comemoração ao Dia das Crianças, com atrações voltadas para o público infantil, recheado de animações, brincadeiras e conteúdos divertidos.

**16:50 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

A icônica novela que conta a história de amor além da vida entre Rafael (Eduardo Moscovis) e Serena (Priscila Fantin) volta às telas para emocionar mais uma vez o público.

**18:25 – No Rancho Fundo**

Novela rural que mistura romance, drama e comédia, acompanhando a vida de personagens que tentam salvar uma fazenda em dificuldades.

**19:15 – Praça TV – 2ª Edição**

Mais uma edição do noticiário local, trazendo as atualizações das notícias que impactaram o dia em sua cidade e região.

**19:50 – Volta Por Cima**

Novela das sete, cheia de reviravoltas e redenção. A trama acompanha a luta de personagens que enfrentam desafios pessoais e profissionais em busca de uma nova chance na vida.

**20:40 – Jornal Nacional**

O telejornal mais importante do Brasil, com William Bonner e Renata Vasconcellos trazendo as principais notícias nacionais e internacionais do dia.

**21:30 – Mania de Você**

Novela das nove, com tramas cheias de intriga, paixão e reviravoltas. Rudá, Mavi e Viola seguem em uma trama envolvente, repleta de segredos e manipulações.

**22:35 – Globo Repórter**

O Globo Repórter desta semana explora temas fascinantes com reportagens investigativas e histórias surpreendentes.

**23:25 – The Taste Brasil**

Competição culinária que desafia cozinheiros de diferentes níveis a criar pratos impressionantes, avaliados por jurados renomados.

**00:20 – Jornal da Globo**

As últimas notícias do dia com análises aprofundadas e entrevistas exclusivas, cobrindo os acontecimentos mais importantes no Brasil e no mundo.

**01:10 – Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe personalidades em entrevistas profundas e descontraídas, abordando temas atuais e histórias inspiradoras.

**01:50 – Volta Por Cima (Reprise)**

Reprise do capítulo da novela das sete para quem perdeu as emoções da trama durante o dia.

**02:35 – Comédia Na Madruga I**

Sessão de comédias que traz filmes e especiais de humor para garantir boas risadas no começo da madrugada.

**03:15 – Corujão I – Intimidade Entre Estranhos**

Um drama que explora os encontros inusitados entre pessoas de mundos diferentes e as complexidades de suas relações. Ideal para quem gosta de filmes com temáticas emocionantes e reflexivas.