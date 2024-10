Notts County x Northampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (08/10)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Notts County vs. Northampton acontece hoje, HOJE (08/10) às 19 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Notts County que tentará a vitória em seu território.

Prévia: Notts County vs. Northampton Town – EFL Trophy

No dia 8 de outubro de 2024, o Notts County enfrentará o Northampton Town em um confronto pela fase de grupos do EFL Trophy no Meadow Lane Stadium, com o pontapé inicial marcado para as 19h (horário de Brasília). O Notts County, que atualmente disputa a League Two, busca sua segunda vitória na competição após derrotar o Burton Albion por 2-1. Já o Northampton Town, equipe da League One, estreia no torneio nesta partida.

Análise da Partida

O Notts County, quinto colocado na League Two, perdeu seu último jogo no campeonato por 1-0 contra o Port Vale, mas seu desempenho geral tem sido positivo, especialmente em casa. Eles têm uma média de 1,7 gols marcados por partida e possuem a quarta melhor defesa da liga, o que os coloca como favoritos contra o Northampton, que enfrenta dificuldades na League One.

Por outro lado, o Northampton Town vem de uma sequência de três derrotas, incluindo uma pesada goleada de 4-1 para o Wrexham, e ocupa a 20ª posição na League One. A equipe visitante tem sofrido bastante defensivamente, o que pode ser um problema diante de um ataque afiado como o do Notts County.

Notts County – Possível escalação:

– **Goleiro**: Slocombe

– **Defensores**: Cundy, McDonald, Chicksen

– **Meio-campistas**: Cisse, Austin, Hinchy, Reynolds, Gordon

– **Atacantes**: Brown, Grant

Northampton Town – Possível

escalação:**

– **Goleiro**: Tzanev

– **Defensores**: Odimayo, Magloire, Baldwin, McCarron

– **Meio-campistas**: McGeehan, Fox

– **Atacantes**: Pinnock, Fosu-Henry, Wilson, Eaves

Prognóstico

Dada a fragilidade defensiva do Northampton e a boa fase do Notts County, especialmente em casa, espera-se que o time da casa leve a melhor. O Northampton tem tido dificuldades para criar chances e sua defesa tem sido vazada com frequência.

**Palpite:** Notts County 2-0 Northampton Town

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+