Bruno Cunha Lima e Jhony Bezerra disputam segundo turno para prefeito de Campina Grande

A eleição para prefeito de Campina Grande vai ser decidida no segundo turno entre os candidatos Bruno Cunha Lima (União) e Jhony Bezerra (PSB). A votação no segundo turno para Prefeitura de Campina Grande acontece no dia 27 de outubro. A eleição foi definida matematicamente por volta das 18h30.

Com 100% das urnas apuradas, Bruno Cunha Lima recebeu 110.807 votos (48,22%) e Dr. Jhony 79.471 votos (34,58%).

Bruno Cunha Lima tem 33 anos e é natural de Campina Grande, Agreste da Paraíba. Ele começou a carreira política em 2012, quando foi eleito o vereador mais votado no município. Já em 2014, foi eleito deputado estadual. Em 2019, assumiu a chefia de gabinete da prefeitura e, em 2021, foi eleito prefeito de Campina Grande.

“Nós tivemos uma maioria considerável, fizemos maioria na Câmara Municipal, temos uma expressividade de uma votação, com mais de 110 mil pessoas que saíram de casa, livremente, de graça, para manifestar um voto de confiança. Se independente sendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, quantos turnos tiverem, nós vamos disputar e vamos vencer, e vamos vencer por conta do sentimento de Campina Grande. A gente sabe que Campina Grande tem um sentimento, que é um sentimento de respeito, de preservação pela cidade, e por isso a gente vai continuar apresentando as nossas propostas agora, num tempo muito mais de igualdade, em condições onde a gente vai ter, ao invés de 5 contra 1, agora nós vamos fazer uma eleição plebiscitária. E eu acredito muito fortemente que nós vamos vencer o segundo turno”, disse Bruno Cunha Lima, após o resultado do 1° turno.

Jhony Bezerra (PSB) recebeu apoio do atual governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), gestão na qual foi secretária de saúde desde janeiro de 2023. Ele é formado em medicina pela Unifacisa, além de outras formações no campo da pós-graduação e especialização.

“O segundo turno é outra eleição, a gente tá muito feliz. Quase 80 mil campinenses que confiaram nosso nome para representar esse sentimento de mudança. Esse é o sentimento da cidade, majoritariamente a cidade escolheu por mudança. Talvez que houvesse segundo turno. Então vamos, a partir de amanhã, tá dialogando com todos os candidatos, Inácio Falcão, André Ribeiro, com Artur Bolinha, Nelson Junior, para que a gente possa realmente formar um grande pacto por Campinha, e vencer as eleições. Fomos a todo momento subestimados, tanto no nosso nome como no nome da nossa chapa. Mostramos que temos força, que o diálogo sempre vence e que as pessoas estão interessadas em votar num nome que traz propostas de verdade. E é isso que Campina Grande escolheu hoje”, disse Jhony Bezerra, após o resultado do 1° turno.

Apuração

Os outros candidatos receberam os seguintes percentuais de votos:

Inácio Falcão (PC do B): 7,16%

Artur Bolinha (PLS): 7,09%

André Ribeiro (PDT): 2,34%

Nelson Júnior (PSOL): 0,61%

A eleição em Campina Grande contabilizou 6,13% votos nulos e 2,77% votos em branco.