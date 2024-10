Goiás x Santos Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (07/10), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Goiás x Santos é válida pelo Brasileirão série B 2024. A bola rola HOJE (07/10) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Série B do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para Acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Ao menos 10 times chegam com condições de subirem para a série A, incluindo o SPORT, CEARÁ e AMÉRICA e GOIÁS e outros GRANDES brasileiros.

Goiás x Santos: Análise e Dicas de Apostas para a 30ª Rodada da Série B

Nesta segunda-feira (06/10/2024), Goiás e Santos se enfrentam no Estádio da Serrinha, às 21h (de Brasília), em um confronto decisivo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos entra em campo com a chance de assumir a liderança da competição, enquanto o Goiás luta para manter vivo o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro.

**Onde assistir:**

O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

– **Santos**: O Peixe vem de uma sequência invicta de oito jogos na Série B, com quatro vitórias e quatro empates. O último resultado foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Operário-PR, o que deixou o time em posição de disputar a liderança após o tropeço do Novorizontino. O técnico Fábio Carille terá praticamente força máxima, com os únicos desfalques sendo João Paulo, Aderlan e Kevyson, todos lesionados. O Santos precisa de uma vitória simples para alcançar o topo da tabela.

– **Goiás**: Já o Esmeraldino vive uma fase mais complicada. A equipe ocupa a 12ª posição, com 38 pontos, e está a 10 pontos de distância do G4, o que torna o acesso um objetivo difícil, mas ainda possível. Vagner Mancini terá que lidar com a ausência do zagueiro Edson Felipe, suspenso, mas contará com o retorno de Lucas Ribeiro. O Goiás vem de três jogos sem vitória, somando dois empates e uma derrota, e precisa de um bom resultado para não se afastar ainda mais da briga pelo acesso.

Dicas de Apostas:

1. **Resultado Final – Vitória do Santos**: O Santos vive um excelente momento e tem tudo para aproveitar a fase instável do Goiás. Com a liderança em jogo, a equipe paulista chega motivada e confiante para conquistar os três pontos.

– Odds sugeridas: 2.00

2. **Ambas as equipes marcam – Não**: Com uma defesa sólida e um histórico recente de bons resultados, o Santos pode sair de campo sem sofrer gols. Já o Goiás, em má fase, pode ter dificuldades para marcar.

– Odds sugeridas: 1.80

3. **Total de gols – Menos de 2.5**: Os jogos do Santos na Série B têm sido marcados por placares apertados e poucas oportunidades ofensivas. O Goiás, por sua vez, tem enfrentado problemas no ataque.

– Odds sugeridas: 1.70

Palpite final:

Com um desempenho consistente, o Santos tem grandes chances de sair vitorioso e assumir a liderança da Série B. O Goiás, mesmo jogando em casa, não tem mostrado força suficiente para superar os adversários mais fortes. Apostar na vitória do Santos parece ser a opção mais segura para este confronto.

