Rede Paraíba faz cobertura especial no fim de semana

Rede Paraíba nas Eleições. Foto: divulgação.

Durante todo o fim de semana, a Rede Paraíba vai fazer uma cobertura especial das eleições 2024, com informações das disputas de todo o estado.

A maratona começa neste sábado com telejornais especiais, matérias nos Jornal da Paraíba, G1, programa de análise e boletins na CBN Paraíba, além de muito conteúdo nas redes sociais.

Tudo para que o eleitor fique bem informado sobre locais de votação, trânsito, horário de votação dos candidatos, o que pode o que não pode, a preparação das urnas, a segurança do processo.

No sábado, de 10h às meio-dia, na CBN Paraíba, tem Conversa Política Especial CBN. Uma roda de conversa com time de política, que fará uma análise da campanha, dos fatos que marcaram, as projeções, entrevistas com especialistas e bastidores das últimas horas, antes do dia da votação. Será um esquenta para o domingo.

Durante toda a programação, você acompanha boletins com serviços do processo eleitoral.

No Jornal da Paraíba e G1 detalhes cobre os candidatos a prefeito e vereador de todo estão, propostas apresentadas na campanha, jogos eleitorais, fatos que marcam e marcaram a campanha nas principais cidades do estado.

No blogs Pleno Poder e Conversa Política, o fatos em primeira mão, interpretação, análises e opinião dos nossos especialistas.

O JPB1 e o JPB2, nas Tvs Cabo Branco e Paraíba, vão trazer tudo sobre o trabalho da Justiça Eleitoral, preparativos, urnas, número de eleitores e os últimos fatos que marcam o processo. E, às 19h10, o JPB2 de João Pessoa, divulga a terceira rodada da Quaest com as intenções de voto para prefeito da capital. Em destaque, os números da consulta estimulada, espontânea, o percentual de indecisos.

Domingo

No domingo, a cobertura começa logo cedo, com Paraíba Comunidade Especial ao vivo, nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Nossos repórteres trarão todas as informações do início do processo eleitoral, na sede do TRE em João Pessoa, nos principais locais de votação da capital e de cidades do interior do estado. Tem ainda repercussão da pesquisa Quaest e entrevistas ao vivo com representantes da Justiça Eleitoral.

Durante toda a programação, as TVs Cabo Branco e Paraíba trazem flashes do dia da votação, o momento da votação dos candidatos, com equipes de prontidão para trazer tudo ao vivo e com agilidade e precisão.

Na CBN Paraíba, a cobertura das eleições começa às 6 horas da manhã e vai até a contabilização dos votos das últimas urnas.

Repórteres trarão dados do processo eleitoral, informações de serviço ao eleitor, especialistas analisam o cenário político local, regional e nacional, com olhar plural e crítico. O time de política da Rede Paraíba se reveza durante todo dia com interpretação dos fatos bastidores.

O G1, com aplicativo especial, e o Jornal da Paraíba estarão acompanhando a totalização dos votos minuto a minuto, atualizado com o resultado, repórteres no TRE acompanhando de perto a apuração e a noite na cobertura das festas e ainda a participação de correspondentes pelo estado.

É a Rede Paraíba nas Eleições 2024.