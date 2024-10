Que horas começa Supercine e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 05/10.

Programação de Sábado, 05/10/2024 – TV Globo – Horário de Brasília

Neste sábado, a TV Globo traz uma programação diversificada para todos os gostos. Desde drama nacional até documentários musicais e o tradicional futebol, o dia promete ser recheado de entretenimento e informação. Confira os destaques:

**04:20 – Sessão Festival do Rio – Boca de Ouro**

Começando cedo, o drama *Boca de Ouro* retrata a história do bicheiro carioca Boca de Ouro, um homem temido no submundo do crime. Inspirado na obra de Nelson Rodrigues, o filme mergulha nos conflitos e na decadência moral dos personagens em meio à busca pelo poder.

**06:00 – Globo Repórter**

O *Globo Repórter* traz reportagens profundas e investigativas, abordando temas que vão desde a natureza e a ciência até questões sociais e de saúde. Ideal para quem gosta de se manter bem-informado e refletir sobre assuntos relevantes.

**06:50 – É de Casa**

Com um clima leve e descontraído, o *É de Casa* traz dicas de decoração, culinária, jardinagem e muito mais. Acompanhe temas variados que trazem entretenimento e informação para as manhãs de sábado.

**11:45 – RJ1**

O jornal local *RJ1* traz as principais notícias do Rio de Janeiro, com reportagens sobre os eventos mais recentes que impactam a cidade e a rotina dos cariocas.

**13:00 – Globo Esporte**

No *Globo Esporte*, os principais destaques do esporte são abordados com ênfase em futebol, mas com espaço para outras modalidades. As análises de jogos, entrevistas e os preparativos para as rodadas do final de semana são o foco.

**13:25 – Jornal Hoje**

O *Jornal Hoje* apresenta as notícias nacionais e internacionais com foco nos principais acontecimentos do dia. Traz atualizações sobre política, economia, saúde e muito mais.

**14:05 – Caldeirão com Mion**

Marcos Mion comanda o *Caldeirão* com quadros divertidos, apresentações musicais e muita interação com o público. O programa é uma ótima pedida para toda a família no início da tarde.

**16:10 – Futebol**

Os amantes de futebol poderão acompanhar um jogo emocionante ao vivo. Os duelos em campo movimentam os corações dos torcedores com grandes partidas transmitidas diretamente pela Globo.

**18:40 – No Rancho Fundo**

O documentário musical *No Rancho Fundo* explora a trajetória de grandes sucessos da música sertaneja. Com entrevistas e apresentações, o filme mergulha nas raízes da música popular brasileira.

**19:25 – RJ2**

Mais uma edição do jornal local, o *RJ2* traz as últimas notícias do Rio de Janeiro com um olhar focado no que aconteceu durante o dia.

**19:45 – Volta Por Cima**

O reality *Volta Por Cima* acompanha participantes que buscam superar grandes desafios pessoais, com histórias emocionantes de superação e conquistas.

**20:30 – Jornal Nacional**

O principal telejornal do Brasil, o *Jornal Nacional*, traz uma cobertura ampla dos fatos mais importantes do país e do mundo, com análises e reportagens completas.

**21:20 – Mania de Você**

Neste reality musical, talentos são desafiados a mostrar suas habilidades em performances que prometem emocionar e entreter o público. Uma competição cheia de surpresas!

**22:25 – Altas Horas**

Serginho Groisman comanda o *Altas Horas*, um programa com muita música, entrevistas e bate-papo descontraído com celebridades. A atração ideal para encerrar a noite de sábado com alto astral.

**00:15 – Supercine – Rua Cloverfield, 10**

No *Supercine*, o suspense *Rua Cloverfield, 10* traz uma história cheia de mistério e tensão. Uma jovem, após um acidente, é mantida em cativeiro por um homem que afirma ter salvado sua vida durante um ataque químico. O filme promete prender o público do início ao fim.

**01:55 – Família é Tudo**

Este documentário aborda a importância dos laços familiares e como eles moldam nossas vidas. Com depoimentos tocantes, o filme emociona ao retratar histórias de união e amor.

**02:40 – Sessão Festival do Rio – Macabro**

O thriller *Macabro* encerra a madrugada com uma trama sombria e cheia de reviravoltas, baseada em fatos reais de crimes que abalaram o Brasil.

#### **04:30 – Corujão II – A Lenda do Zorro**

Para os fãs de ação e aventura, *A Lenda do Zorro* retorna às telas no *Corujão II*, com Antonio Banderas no papel do icônico herói mascarado. O filme é repleto de cenas de tirar o fôlego e promete muita adrenalina para fechar o dia.

—

A programação deste sábado está repleta de opções para todos os gostos. Prepare-se para um dia de grandes emoções, informação e entretenimento!

Programação de Sábado, 05/10/2024 – Horário de Brasília

**04:20 – Sessão Festival **

*Boca de Ouro*

Gênero: Drama

**06:00 – Globo Repórter**

Gênero: Jornalismo

**06:50 – É de Casa**

Gênero: Variedades

**11:45 – RJ1**

Gênero: Jornalismo Local

**13:00 – Globo Esporte**

Gênero: Esportes

**13:25 – Jornal Hoje**

Gênero: Jornalismo

**14:05 – Caldeirão com Mion**

Gênero: Variedades

**16:10 – Futebol**

Gênero: Esportes

**18:40 – No Rancho Fundo**

Gênero: Documentário Musical

**19:25 – RJ2**

Gênero: Jornalismo Local

**19:45 – Volta Por Cima**

Gênero: Reality

**20:30 – Jornal Nacional**

Gênero: Jornalismo

**21:20 – Mania de Você**

Gênero: Reality Musical

**22:25 – Altas Horas**

Gênero: Variedades

**00:15 – Supercine**

*Rua Cloverfield, 10*

Gênero: Suspense

**01:55 – Família é Tudo**

Gênero: Documentário

**02:40 – Sessão Festival do Rio**

*Macabro*

Gênero: Suspense

**04:30 – Corujão II**

*A Lenda do Zorro*

Gênero: Ação