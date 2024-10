ONDE ASSISTIR Liverpool x Bologna AO VIVO CHAMPIONS 24/25, HOJE (02/10), PALPITES E ESCALAÇÕES

Prévia: Liverpool x Bologna – previsão, notícias do time e escalações

Na quarta-feira, 2 de outubro, às 16h (horário de Brasília), o Liverpool notícias recebe o notícias do Bologna em Anfield, em um emocionante duelo da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Prévia da Partida

O Liverpool chega a este confronto após uma impressionante vitória sobre o AC Milan, revertendo um início difícil para conquistar um triunfo de 3-1 no San Siro. Com gols de Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk aproveitando falhas em bolas paradas, e Dominik Szoboszlai completando a virada, os Reds emendaram uma sequência de quatro vitórias em todas as competições, incluindo uma convincente vitória de 5-1 na EFL Cup contra o West Ham.

A equipe de Arne Slot atualmente briga na parte de cima da tabela da Premier League, aproveitando os deslizes de Manchester City e Arsenal. Além disso, Liverpool mantém uma notável sequência em casa, tendo vencido seus últimos 10 jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões em Anfield, marcando pelo menos dois gols em cada uma das últimas nove partidas.

Do lado do Bologna, que está em sua primeira participação na Liga dos Campeões em 60 anos, o time passou por mudanças com a saída do técnico Thiago Motta e a chegada de Vincenzo Italiano. Após um início instável, a equipe conseguiu um empate sem gols contra o Shakhtar Donetsk, mas apresenta apenas uma vitória em sete jogos na temporada.

Notícias do Time

O Liverpool está avaliando a condição de Andy Robertson, que saiu machucado na vitória contra o Wolverhampton, mas o treinador Arne Slot não acredita que a lesão seja grave. Harvey Elliott, que se recupera de uma fratura, está fora, enquanto Darwin Núñez pode voltar após um episódio de doença. Mohamed Salah, que já se destacou como artilheiro, busca se tornar o primeiro jogador do Liverpool a marcar em cinco jogos consecutivos na Champions League em Anfield.

No Bologna, o defensor Jhon Lucumi, que foi expulso no último jogo da Serie A, está disponível para o confronto. Santiago Castro, no entanto, deve ser avaliado, pois saiu machucado da última partida. O Bologna também lida com a ausência de Lewis Ferguson, que está fora devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, e Tommaso Pobega e Oussama El Azzouzi, que estão se recuperando de lesões no joelho.

Possíveis Escalações

Liverpool (4-2-3-1):

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Núñez.

Bologna (4-3-3):

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Moro, Freuler; Orsolini, Dallinga, Ndoye.

Previsão

Palpite: Liverpool 3-0 Bologna. Com a força do Liverpool em casa e o histórico recente positivo, a equipe deve controlar a partida e sair com uma vitória convincente. O Bologna, embora sólido, enfrentará dificuldades contra um dos gigantes europeus, e é improvável que consiga pontuar em Anfield.