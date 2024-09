Por MRNews



Mania de Você: é dessa forma que Luma consegue de volta toda a sua fortuna

Na reta final de *Mania de Você*, a novela das nove da TV Globo, Luma (Agatha Moreira) surpreende o público ao conseguir reverter sua complicada situação financeira e recuperar sua fortuna. Após uma série de traições, ela se une a Viola (Gabz) e, juntas, traçam um plano para dar a volta por cima e se vingar de Mavi (Chay Suede).

Ao retornar ao Rio de Janeiro, Luma descobre que, através de procurações assinadas por ela mesma, Mavi vendeu todos os seus bens e transferiu os recursos para contas em paraísos fiscais, deixando a herdeira praticamente sem nada. Desesperada, ela busca ajuda de um velho amigo de seu pai, um advogado especializado em casos de fraudes financeiras.

Com a expertise do advogado e o apoio de Viola, Luma consegue reverter a venda dos bens e bloquear as transações realizadas por Mavi no exterior. A personagem de Agatha Moreira, que até então havia aceitado seu destino com resignação, encontra forças para lutar por sua herança e dignidade.

O clímax da trama se intensifica com a tensão crescente entre Luma, Viola e o vilão Mavi, que acreditava ter garantido sua impunidade. Agora, ele se vê encurralado e começa a perceber que as consequências de seus atos estão prestes a cair sobre ele. A amizade entre Luma e Viola é um dos pilares emocionais dessa reviravolta, mostrando a força das mulheres unidas para enfrentar adversidades.

Com esse desfecho, *Mania de Você* promete uma conclusão emocionante e dramática, repleta de justiça e redenção, deixando os fãs ansiosos pelo que está por vir.

Mania de Você: Rudá fica em choque ao descobrir quem Viola é de verdade ao voltar ao Brasil

O retorno de **Rudá** (Nicolas Prattes) ao Brasil promete grandes surpresas e reviravoltas em **Mania de Você**, novela das nove da Globo. O personagem, que volta determinado a reconquistar **Viola** (Gabz) e provar sua inocência na morte de **Molina** (Rodrigo Lombardi), sofrerá um grande baque ao perceber que as coisas mudaram drasticamente durante sua ausência.

**O Desapontamento de Rudá

Ao chegar ao Brasil, Rudá reencontra **Luma** (Agatha Moreira), sua antiga paixão. No entanto, ele fica atordoado ao descobrir que Luma reatou o relacionamento com **Mavi** (Chay Suede), o mesmo homem que a traiu e a deixou sem nada após um golpe financeiro. Esse encontro inesperado deixa Rudá desanimado, mas, em vez de desistir, ele decide se aliar a Luma em busca de respostas.

Luma propõe a Rudá uma aliança com o objetivo de recuperar sua herança perdida e, ao mesmo tempo, desmascarar o verdadeiro assassino de Molina, crime pelo qual Rudá está sendo injustamente acusado. A parceria entre os dois promete sacudir os próximos capítulos da novela.

**Reviravoltas e Novas Alianças**

As cenas dessa reviravolta devem ir ao ar no dia 26 de setembro, segundo fontes do **Resumo das Novelas On**. Durante a trama, Rudá se hospedará na casa de **Moema** (Ana Beatriz Nogueira), localizada em **Angra dos Reis**, e começará a traçar seus próximos passos para resolver o mistério por trás da morte de Molina.

No entanto, ao tentar reencontrar Viola, Rudá fica ainda mais surpreso ao saber que a chef de cozinha está novamente envolvida com Mavi. Essa notícia o abala profundamente, levando-o a repensar sua estratégia de reconquistar Viola e reverter a situação a seu favor.

**A Proposta de Luma**

Diante dessa revelação, Luma faz uma proposta inesperada a Rudá. Ela sugere que eles unam forças para descobrir quem realmente matou Molina e, ao mesmo tempo, recuperar a fortuna que foi roubada dela por Mavi. Mesmo abalado, Rudá decide aceitar a oferta de Luma, movido pelo desejo de limpar seu nome e expor a verdade.

No entanto, os conselhos de Moema fazem com que Rudá questione se Viola realmente está envolvida no esquema de Mavi, como Luma acredita. Com isso, suas suspeitas começam a se voltar para outros personagens, ampliando o mistério e as intrigas que cercam a trama.

As próximas semanas de **Mania de Você** prometem ser recheadas de revelações e suspense, enquanto Rudá e Luma buscam a verdade por trás do golpe e da morte de Molina. Será que Viola está realmente envolvida? Ou há mais segredos escondidos nessa trama cheia de reviravoltas?

Mania de Você: Luma reencontra Viola e desabafa sobre golpe de Mavi: ‘Nunca mais vi aquele desgraçado’

Os telespectadores que acompanham a novela **Mania de Você** terão grandes emoções nos próximos capítulos com o reencontro entre **Luma** (Agatha Moreira) e **Viola** (Gabz). Após uma passagem de 10 anos na trama, as duas amigas se reencontram em um momento crucial da vida de Luma, que acaba de descobrir que foi vítima de um golpe devastador.

**O Golpe de Mavi

Apaixonada e confiando cegamente em **Mavi** (Chay Suede), Luma se casou e assinou uma procuração sem ler os detalhes, acreditando que o namorado estaria ajudando a administrar os negócios de sua família. No entanto, a ex-patricinha se surpreende ao retornar à sua casa em **Angra dos Reis** e encontrar outra família morando no local. Desesperada, Luma tenta argumentar que a casa é sua e descobre que Mavi vendeu o imóvel e fugiu com o dinheiro.

“**Vocês compraram a minha casa das mãos do Mavi?**”, perguntará Luma, em choque ao perceber que foi enganada pelo marido. A traição de Mavi a deixa sem casa, sem dinheiro e sem perspectivas, jogando Luma em uma espiral de desespero.

**O Reencontro com Viola

Sem saber o que fazer, Luma decide buscar ajuda de uma antiga amiga, Viola, que agora é uma chef de cozinha renomada. O reencontro das duas é emocionante, com Viola comovida ao ver o estado de sua ex-amiga, agora sem nada após o golpe.

Luma desabafa: “**Eu me casei com o Mavi, ele me deu um golpe e me deixou sem nada… O Mavi vendeu tudo e sumiu com o dinheiro! Eu nunca mais vi aquele desgraçado**”, diz, com lágrimas nos olhos.

Viola, que sempre teve uma conexão especial com Luma, sente a dor de sua amiga e decide oferecer todo o apoio que pode.

**O Apoio Incondicional de Viola

Mesmo com as desavenças do passado, Viola deixa claro que sempre terá um lugar para Luma em sua vida. “**Você é como se fosse minha irmã. Isso não mudou. Eu vou cuidar de você, tá, não vou largar a sua mão**”, diz Viola, emocionada. A chef ainda convida Luma para trabalhar com ela em seu restaurante, o **Violeta**, acreditando que isso pode ser uma oportunidade para Luma reconstruir sua vida.

“**Você vai é me ajudar! Vai trabalhar comigo no Violeta**”, afirma Viola, demonstrando sua solidariedade e estendendo a mão para ajudar Luma em sua recuperação.

Esse emocionante reencontro promete trazer novos rumos para a trama de **Mania de Você**, com uma Luma buscando se reerguer após a traição e encontrando na amizade de Viola a força necessária para seguir em frente.

Manipulações e Conflitos em *Mania de Você*: Mércia e a Luta pelo Poder

Os últimos capítulos de *Mania de Você* prometem uma reviravolta cheia de intrigas e traições, especialmente envolvendo a personagem Mércia, interpretada por Adriana Esteves. A ex-governanta, determinada a eliminar Viola (Gabz) do seu caminho, está prestes a desencadear uma série de manipulações que deixarão os telespectadores ansiosos.

**A Retorno de Luma e o Jogo Sujo de Mércia**

A trama começa a esquentar com o retorno de Luma (Agatha Moreira) a Angra dos Reis. Sem rumo, Luma decide procurar Viola para uma nova oportunidade de trabalho no restaurante da antiga amiga. No entanto, ela não sabe que Mavi (Chay Suede), seu ex-parceiro, é o verdadeiro dono do negócio, escondido atrás da fortuna que ele tirou de Luma.

Mércia, sempre vigilante, rapidamente percebe a presença de Luma e corre para avisar Mavi sobre a volta da jovem. Temendo que a farsa de Mavi seja descoberta, Mércia decide agir. Ela inicia um plano maligno que consiste em colocar a culpa dos crimes de Mavi em Viola, criando uma intriga que pode arruinar a reputação da chef de cozinha.

**A Manipulação de Mércia**

A ex-governanta aproxima-se de Luma e a convence de que Viola tem uma ligação íntima com Mavi, sugerindo que a chef foi a mente por trás do golpe que levou à ruína a fortuna de Luma. Com essa estratégia, Mércia se apresenta como uma aliada que deseja ajudar Luma a recuperar o que perdeu, enquanto declara guerra contra Viola e Mavi.

A situação se complica ainda mais quando Mavi, cansado das manipulações constantes de sua mãe, toma a decisão de expulsá-la de casa. Mércia, no entanto, não se dará por vencida e continuará a arquitetar seus planos, determinada a retomar o controle da situação.

**Os Planos de Mavi**

Ciente de que Mércia está tramando contra ele, Mavi decide se antecipar. Ele instala escutas na casa da mãe para monitorar suas conversas com Luma. Essa jogada estratégica não apenas o mantém informado sobre os planos de Mércia, mas também lhe dá uma vantagem na iminente guerra que se avizinha.

À medida que os conflitos se intensificam, a tensão entre os personagens se torna palpável. A luta pelo poder e pela verdade promete prender a atenção dos espectadores, enquanto as traições e as manobras de Mércia se desenrolam em um enredo que mistura emoção e suspense.

**Expectativas Futuras**

Com as alianças se formando e se desfazendo, e as manipulações levando a um clímax explosivo, *Mania de Você* está prestes a revelar as verdadeiras intenções de seus personagens. O público certamente estará ansioso para ver como as relações se desenrolarão e quem sairá vitorioso nessa batalha de intrigas e traições. A série promete não apenas entreter, mas também provocar reflexões sobre lealdade, amor e as consequências das ações humanas.

José Mayer Pode Retornar à Globo: Aguinaldo Silva Deseja o Ator em sua Próxima Novela

Após um hiato de sete anos longe das telinhas, José Mayer está cada vez mais próximo de retornar à TV Globo, em uma movimentação que promete agitar o cenário das novelas brasileiras. Segundo informações do colunista Rômulo NC, o renomado autor Aguinaldo Silva tem a intenção de incluir o ator em sua nova trama, intitulada *Três Graças*.

Um Retorno Sonhado

José Mayer, que esteve ausente da televisão desde sua demissão em 2017, após acusações de assédio feitas pela figurinista Su Tonani, agora pode voltar ao seu lugar de destaque na emissora. Aguinaldo Silva, conhecido por seu histórico de sucessos como *Tieta*, *Senhora do Destino* e *Império*, considera a participação de Mayer em *Três Graças* um verdadeiro sonho de consumo. Essa minissérie marca o retorno do autor ao horário nobre da Globo, com sua sinopse já aprovada pela alta cúpula da emissora.

Flávio Ricco, do portal R7, confirmou que Aguinaldo está dedicado ao desenvolvimento dos capítulos do novo folhetim, mas ressaltou que o ator ainda precisa ser consultado, assim como a emissora, que recentemente voltou a contar com Silva em sua programação.

Sobre *Três Graças*

A trama de *Três Graças* promete explorar a vida de três mulheres de uma mesma família, mas de gerações distintas, que compartilham o desafio de engravidar na adolescência. As duas primeiras protagonistas enfrentam o dilema de abandonar seus sonhos e aspirações para criar suas filhas, enquanto lutam para que a terceira não siga o mesmo caminho. A abordagem do tema é um reflexo das realidades sociais enfrentadas por muitas mulheres, prometendo engajar o público com uma narrativa emocional e rica em conflitos familiares.

Expectativas e Impacto na Televisão

O possível retorno de José Mayer à TV Globo pode não apenas revitalizar sua carreira, mas também atrair a atenção de um público que já é fã de seus trabalhos anteriores. A química já estabelecida entre Mayer e Aguinaldo Silva promete criar uma nova dinâmica no novo folhetim, mantendo a expectativa alta entre os telespectadores.

Enquanto os detalhes do elenco e da produção são definidos, os fãs de novela aguardam ansiosamente por novidades sobre o retorno de José Mayer e o que *Três Graças* trará para as noites de sábado na Globo. A combinação de um autor renomado e um ator querido promete ser um grande evento na programação da emissora, reafirmando a força das novelas brasileiras no cenário televisivo.

Esposa de Arlindo Cruz responde polêmica e revela verdade sobre rumores de namorado na mesma casa

Nos últimos dias, Babi Cruz, esposa do sambista Arlindo Cruz, se viu no meio de uma grande polêmica. Circulam rumores de que ela teria levado o namorado, André Caetano, 13 anos mais novo, para morar com ela e com o cantor, que está em estado vegetativo desde 2017 após sofrer um AVC. A internet não perdoou e as críticas surgiram de todos os lados.

Porém, nesta terça-feira (24), Babi resolveu quebrar o silêncio e se pronunciou sobre o assunto, negando veementemente as acusações. Em um vídeo postado nas redes sociais, a empresária desabafou e chamou de “absurdo” os boatos de que estaria convivendo com o namorado sob o mesmo teto que seu marido doente.

“É o cúmulo do absurdo dizer qualquer coisa parecida com isso”, declarou Babi em tom de revolta, reforçando que sempre viveu para o marido e sua família. “Até quando essas mentiras vão continuar?”, questionou, visivelmente irritada com as especulações.

Internet não perdoa e Babi enfrenta enxurrada de críticas

Apesar do desmentido, o rumor já havia viralizado, e muitos internautas criticaram a suposta atitude de Babi, chamando-a de desrespeitosa com Arlindo Cruz, que necessita de cuidados intensivos. A notícia foi reforçada por colunistas de celebridades, mas Babi não deixou barato e enfrentou a situação de frente, pedindo respeito à sua trajetória e sua relação com o sambista.

**Quem é André Caetano? O suposto namorado envolvido na polêmica

André Caetano, citado nos boatos, é 13 anos mais jovem que Babi. Apesar dos rumores e ataques, o relacionamento entre os dois nunca foi oficialmente confirmado por nenhuma das partes. A especulação foi suficiente para gerar debates nas redes, com muitos dividindo opiniões sobre o que é moralmente aceitável em uma situação tão delicada quanto essa.

Mesmo assim, Babi deixou claro que sua prioridade é o bem-estar de Arlindo, e que qualquer rumor contrário a isso é pura “calúnia e difamação”.

**Uma relação de décadas e o desafio de cuidar de Arlindo Cruz**

Babi Cruz tem sido a principal responsável pelos cuidados do marido desde que ele sofreu o AVC em 2017. A família enfrenta há anos a difícil batalha de lidar com o estado vegetativo do cantor. Mesmo com todas as dificuldades, Babi segue ao lado do marido e garante que seu amor e dedicação a ele permanecem inabaláveis, independentemente das circunstâncias.

Agora, resta saber se os boatos vão cessar ou se essa polêmica ainda vai dar o que falar. O que fica claro é que Babi Cruz não está disposta a deixar que as especulações prejudiquem sua imagem ou sua relação com Arlindo.

Rudá volta ao Brasil por conta de Viola, mas é ‘envenenado’ e forma aliança improvável em Mania de Você

Na novela “Mania de Você”, os telespectadores testemunharão um reencontro dramático e cheio de reviravoltas entre Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) após uma separação de dez anos. No entanto, o retorno do caiçara ao Brasil será cercado de intrigas e manipulações, especialmente por conta de Luma (Agatha Moreira), que tentará “envenená-lo” com mentiras sobre a amiga.

O Retorno Emocional de Rudá

Logo ao chegar em Angra dos Reis, Rudá se vê tomado pela emoção ao reencontrar Viola, que recentemente retornou ao Brasil para trabalhar no luxuoso Resort Albacoa. A acolhida calorosa da chef contrasta com a verdadeira situação por trás do resort, que foi construído por Mavi (Chay Suede) com dinheiro que ela roubou de Luma em um golpe cruel.

A Queda de Luma e a Ascensão de Viola

A ex-estudante de gastronomia, agora em uma situação financeira precária, busca a ajuda de Viola e acaba sendo contratada como assistente no novo restaurante. O relacionamento entre Luma e Viola começa de maneira amigável, mas logo se transforma em rivalidade quando Luma, influenciada por Mércia (Adriana Esteves), começa a nutrir desconfianças sobre a chef.

A governanta astuta instiga Luma a acreditar que Viola teve alguma participação no golpe que Mavi aplicou, alimentando a insegurança da ex-patricinha em relação ao sucesso da antiga amiga.

O Envenenamento de Rudá

A tensão atinge seu ápice quando Luma flagra Mavi e Viola se beijando, reforçando suas convicções erradas. Convencida de que Viola e Mavi sempre estiveram conspirando contra ela, Luma decide “envenenar” Rudá, despejando sua raiva sobre o ex-namorado. Ela o convence de que Viola e Mavi são os responsáveis por seu sofrimento, levando Rudá a uma confusão emocional.

Esse reencontro, que deveria ser um momento de alegria, se transforma em uma proposta de aliança entre Luma e Rudá. Ela sugere que eles se unam para investigar a morte de Molina (Rodrigo Lombardi) e o roubo de seu patrimônio, formando uma equipe improvável de vingança.

Novos Desdobramentos na Trama

A aliança entre Luma e Rudá promete intensificar a tensão entre os personagens principais da novela. Os desdobramentos dessa nova dinâmica criarão um ambiente ainda mais envolvente e dramático, enquanto os protagonistas buscam a verdade por trás dos crimes que os cercam.

Com o enredo se desenvolvendo de maneira surpreendente, os fãs de “Mania de Você” podem esperar muitos mais conflitos e revelações emocionantes nos próximos capítulos.

Eva Huck Celebra 12 Anos com Festa Temática e Encanta com Figurinos Inspirados na Broadway

A jovem Eva Huck, filha da apresentadora Angélica e do empresário Luciano Huck, comemorou seu 12º aniversário de maneira espetacular, em uma festa que transportou todos os convidados para o mágico mundo de Mamma Mia!. A celebração, revelada por Angélica em suas redes sociais nesta quarta-feira (25), foi uma verdadeira homenagem à paixão da aniversariante pelos musicais da Broadway.

Uma Imersão no Mundo de Mamma Mia!

A festa de Eva foi cuidadosamente planejada para refletir a estética e o espírito do famoso musical, conhecido por suas músicas contagiantes e cenários exuberantes. Desde a decoração vibrante até o bolo temático, cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera encantadora e divertida. A aniversariante se destacou em um macacão verde, uma cópia perfeita do traje usado pelas personagens do espetáculo, mostrando seu amor e conexão com a peça.

Looks Brilhantes e Estilo Único

Eva não parou por aí! Além do icônico macacão verde, ela desfilou um deslumbrante macacão azul cintilante, que complementou perfeitamente a ambientação inspirada na Grécia, repleta de flores rosadas e outros elementos decorativos característicos do musical. Demonstrando seu estilo jovem e ousado, Eva optou por tênis esportivos, proporcionando um toque de descontração e conforto à sua apresentação.

A escolha de um look com mangas e a maquiagem sutil, com pontos de luz que destacaram sua beleza natural, foram decisões que refletiram a personalidade alegre e vibrante da aniversariante. Eva realmente arrasou, encantando todos os presentes na festa.

Angélica Fala Sobre a Carreira Artística da Filha

Em entrevista para Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Angélica comentou sobre o futuro artístico de Eva. A apresentadora expressou preocupação sobre a pressão que sua filha pode enfrentar por ser filha de duas personalidades famosas. “Sinceramente, não quero que ela siga meus passos tão rapidamente. Tem um preço e uma cobrança por ser minha filha e do Luciano, e isso me dá muita angústia”, afirmou Angélica, destacando sua vontade de proteger a jovem de pressões desnecessárias.

Com uma celebração tão cheia de estilo e emoção, o 12º aniversário de Eva Huck se tornou um evento memorável, refletindo não apenas sua paixão pela arte, mas também a beleza de ser jovem e livre para expressar suas vontades. O amor e o cuidado dos pais se fizeram presentes, garantindo que a festa fosse não apenas uma comemoração, mas uma verdadeira experiência mágica para a aniversariante e seus convidados.

Segredo guardado a sete chaves em Mania de Você: Luma descobre a verdadeira face de Rudá

Na trama de *Mania de Você*, novela das nove da Globo, a reviravolta emocional promete surpreender os telespectadores quando Luma (Agatha Moreira) descobre um segredo que pode abalar sua relação com Mavi (Chay Suede). Prestes a se casar, Luma se depara com a chocante revelação de que Rudá (Nicolas Prattes) ainda nutre sentimentos por Viola (Gabz), trazendo à tona um dilema que coloca em xeque suas próprias escolhas.

O contexto da revelação

Após a morte do empresário Molina, Rudá assume a administração dos negócios da família, ganhando a confiança de Luma ao se mostrar competente. Durante um ano, ele constrói um relacionamento com ela, convencendo-a de que poderiam ter uma casa na ilha e outra em São Paulo, onde Luma poderia finalizar seus estudos de culinária. Contudo, esse arranjo logo se transforma em um campo de tensões emocionais, especialmente quando Mavi decide deixar Mércia encarregada da empresa na ilha, enquanto Luma passaria a maior parte do tempo sozinha em São Paulo.

A tensão entre Luma, Mavi e Rudá

Conforme os planos se desenrolam, Luma se vê em uma situação cada vez mais complicada. A nova dinâmica entre os personagens cria um clima de incerteza, especialmente com a revelação do verdadeiro amor de Rudá por Viola. Esse segredo, guardado a sete chaves, pega Luma desprevenida e a leva a questionar a profundidade de seu relacionamento com Mavi. O dilema entre seguir seus sonhos e enfrentar os sentimentos não resolvidos de Rudá provoca uma crescente tensão entre os três.

O peso do triângulo amoroso

A descoberta de que Rudá ainda ama Viola não apenas choca Luma, mas também a força a refletir sobre suas próprias emoções e as decisões que tomou até aquele momento. O triângulo amoroso em formação cria um clima de ansiedade e incerteza na novela, enquanto Luma se vê dividida entre o amor por Mavi e a conexão não resolvida com Rudá. Essa situação promete render cenas dramáticas e emocionantes, à medida que os personagens lutam para entender suas verdadeiras intenções e sentimentos.

Expectativas para os próximos capítulos

Com essa revelação bombástica, os próximos episódios de *Mania de Você* prometem ser repletos de conflitos e reviravoltas. A luta interna de Luma, acompanhada de seus dilemas amorosos, certamente capturará a atenção do público, que acompanhará ansiosamente como essa história se desenrolará. À medida que as tensões aumentam, a trama revela-se cada vez mais complexa, com o amor, a traição e a busca por identidade em jogo.

Os telespectadores podem esperar por uma narrativa rica em emoções, enquanto Luma enfrenta os desafios de seus sentimentos e as complexidades de seus relacionamentos. O desenrolar dessa trama promete ser um dos pontos altos da novela, fazendo com que o público reflita sobre os próprios dilemas amorosos e as escolhas que fazemos na vida.

Continue acompanhando *Mania de Você* para não perder os próximos desdobramentos dessa emocionante história, que explora os meandros do amor e da confiança.

Andressa Suita rompe o silêncio após prisão de Gusttavo Lima: “de onde me vem o socorro?”

Nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2024, o cantor ssertanejo prisão de Gusttavo Lima teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. A decisão faz parte da investigação da Operação *Integration*, que apura um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo várias figuras públicas e empresas. A prisão foi ordenada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, atendendo a um pedido do Ministério Público.

A operação, que já prendeu outras personalidades como a influenciadora Deolane Bezerra, trouxe à tona suspeitas sobre as conexões de Gusttavo Lima com empresas envolvidas no esquema. Uma das principais evidências seria um avião, que pertence à Balada Eventos e Produções, empresa do cantor, e que foi apreendido no aeroporto de Jundiaí, São Paulo, enquanto estava em manutenção. Embora o cantor tenha alegado que a venda da aeronave já havia sido realizada, o registro ainda estava no nome da empresa.