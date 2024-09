ONDE ASSISTIR Osasuna x Barcelona AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (28/09)

Por MRNews



La Liga | 8ª Rodada Osasuna x Barcelona

Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Estádio: El Sadar, Pamplona, Espanha

Confronto: notícias do Osasuna vs. notícias do Barcelona

Prévia do Jogo

O Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, busca sua oitava vitória consecutiva na La Liga ao vivo nesta temporada, enquanto visita o Osasuna neste sábado. Os catalães estão invictos e lideram a tabela com 21 pontos em sete partidas, enquanto o Osasuna, comandado por Vicente Moreno, ocupa a sétima posição com 11 pontos.

Osasuna

Osasuna tem mostrado um bom desempenho em casa nesta temporada, conquistando 10 pontos em 12 possíveis no El Sadar. A equipe de Pamplona vem de um empate sem gols com o Valencia na última terça-feira, após ter vencido o Las Palmas no final de semana. No entanto, o Osasuna não vence o Barcelona na La Liga desde julho de 2020 e perdeu seus últimos cinco confrontos contra o time catalão.

Com uma campanha sólida até o momento, Vicente Moreno espera que sua equipe possa surpreender um Barcelona cheio de desfalques. A consistência defensiva e o bom desempenho em casa podem ser fatores cruciais para tentar arrancar pelo menos um ponto dos visitantes.

Barcelona

O Barcelona começou a temporada de forma impressionante, apesar de lidar com diversos problemas de lesão. Com sete vitórias consecutivas na La Liga, os catalães estão a apenas duas vitórias de igualar seu melhor início de campeonato, conquistado na temporada 2013-14. Após uma derrota para o Monaco na estreia da Champions League, o time respondeu com uma goleada de 5-1 sobre o Villarreal e uma vitória por 1-0 contra o Getafe.

Hansi Flick terá que lidar com várias ausências importantes, incluindo o goleiro Marc-André ter Stegen, que está fora pelo restante da temporada com uma grave lesão no joelho. Frenkie de Jong, Gavi e Ronald Araújo também estão lesionados, mas o Barcelona ainda conta com o artilheiro Robert Lewandowski, que já marcou sete vezes em sete partidas na liga.

Forma das equipes

Osasuna na La Liga: WLWLWD

WLWLWD Barcelona na La Liga: WWWWWW

Notícias das equipes

Osasuna:

Osasuna continua sem Iker Muñoz e Kike Barja, ambos fora por lesão. No entanto, o restante do elenco está à disposição. Ante Budimir deve retornar ao time titular no ataque, enquanto Bryan Zaragoza também pode ser uma novidade no onze inicial após o empate com o Valencia.

Barcelona:

O Barcelona não contará com Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong, Gavi, Ronald Araújo, Dani Olmo e Andreas Christensen, todos lesionados. Com isso, Inaki Peña deve continuar no gol, e Pedri provavelmente retornará ao meio-campo no lugar de Marc Casado. Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha devem formar o trio de ataque.

Escalações Prováveis

Osasuna:

Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, M Gomez; Zaragoza, Budimir, Oroz

Barcelona:

Pena; Koundé, Cubarsi, I Martínez, Balde; E Garcia, Pedri; Yamal, Torre, Raphinha; Lewandowski

Palpite: Osasuna 1-2 Barcelona

Apesar dos problemas com lesões, o Barcelona tem demonstrado uma consistência impressionante. O Osasuna, com uma boa campanha em casa, pode dificultar as coisas, mas acreditamos que os catalães conseguirão mais três pontos, mantendo sua campanha perfeita na La Liga.