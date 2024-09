Thiaguinho se reapresenta ao Flamengo após ano de sucesso pelo Treze em 2024

Após brilhar com a camisa do Treze na temporada 2024, Thiaguinho está de volta ao Flamengo. O atacante se reapresentou no clube carioca e até postou foto com o zagueiro David Luiz antes do embarque do Fla para Montevidéu, onde vai enfrentar o Peñarol pela Libertadores. Apesar do retorno, o jogador não deve ser aproveitado pelo Rubro-Negro no ano que vem.

Thiaguinho posa com David Luiz antes do embarque da delegação rubro-negra para Montevidéu. (Foto: arquivo pessoal)

Com o fim da temporada e do empréstimo junto ao Treze, Thiaguinho voltou a trabalhar no CT Ninho do Urubu. No Flamengo, o jogador publicou numa rede social no treinamento e também aproveitou para desejar boa sorte ao time que vai encarar o Peñarol na quinta-feira (26), pelo confronto de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Fla foi derrotado por 1 a 0 em pleno Maracanã.

Depois de anos de empréstimos frustrados, Thiaguinho emplacou com a camisa do Treze. O jogador foi o grande destaque do time ao longo da temporada e ajudou o Galo na campanha do quase acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Thiaguinho já está no Ninho do Urubu treinando no Flamengo. (Foto: arquivo pessoal)

Com a camisa trezeana, Thiaguinho marcou 14 gols. Foi a melhor temporada de sua carreira. O rendimento foi tão bom que o jogador caiu nas graças da torcida e criou uma identificação. Durante o empréstimo, o próprio atacante rejeitou um negócio do Flamengo com o Leixões, de Portugal.

Contudo, a queda para o Itabaiana no mata-mata do acesso frustrou o que seria um ano de consolidação do Treze. O Galo, que havia feito uma grande primeira fase na 4ª divisão, acabou eliminado justamente nas quartas de final.

Thiaguinho viveu um ano de sucesso com a camisa do Treze. (Foto: Daniel Veira/Treze)

Apesar de ter ido bem com a camisa do Treze, Thiaguinho não deve ser utilizado pelo Flamengo na próxima temporada. A tendência é que o Rubro-Negro busque uma oportunidade de negócio com o atacante, que vai vivendo os últimos meses de contrato.

