veja erros nas falas do candidato à prefeitura de Campina Grande

Jhony Bezerra antes de sabatina ao JPB1, na TV Paraíba. Iara Alves

O candidato à prefeitura de Campina Grande, Jhony Bezerra (PSB), foi entrevistado nesta segunda-feira (23) no telejornal JPB1, na TV Paraíba. Durante a entrevista, Jhony citou dados sobre extrema pobreza, beneficiários do Bolsa Família, administração pública, saúde, entre outras declarações.

As equipes do Jornal da Paraíba, Núcleo de Dados da Rede Paraíba e LABCOM da Uninassau apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas na entrevista Jhony Bezerra no JPB1:

“A gente hoje tem 35 mil pessoas que recebem Bolsa Família” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 23 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, atualmente, em setembro de 2024, 38.427 famílias de Campina Grande estão sendo contempladas pelo programa Bolsa Família. O município é o segundo com o maior número de beneficiados no estado. João Pessoa fica com o primeiro lugar , com 83 mil famílias contempladas pelo programa. Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários aparecem Campina Grande, Santa Rita (19.478), Bayeux (17.589) e Patos (14.363).

“A gente hoje tem [em Campina Grande]… mais de 15 mil pessoas em extrema pobreza” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 23 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Em Campina Grande, a população em extrema pobreza, em 2010, era de 21.938 pessoas, de acordo com os dados municipais mais recentes, divulgados pelo Censo Demográfico do IBGE de 2010. Não há, no entanto, como inferir que o dado se mantém 14 anos depois. As informações foram retiradas do Relatório de Programas e Ações do município, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Em dezembro de 2023, o IBGE divulgou dados referentes ao Censo de 2022 sobre a extrema pobreza no Brasil e nos estados, mas dados referentes aos municípios ainda não foram informados pelo instituto. Na Paraíba, cerca de 629,7 mil pessoas, que correspondem a 15,6% do total da população do estado, viviam em situação de extrema pobreza no ano de 2021.

O IBGE considerou, na última análise, os parâmetros do Banco Mundial de US$2,15/dia para extrema pobreza e de US$ 6,85/dia para a pobreza, em termos de Poder de Paridade de Compra (PPC) a preços internacionais de 2017. Na prática, significa que, no Brasil, essas pessoas viviam com menos de R$ 200 por mês.

“A máquina de Campina Grande dobrou o número de prestadores” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 23 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Na verdade, de acordo com o Sagres, sistema do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), houve um aumento gradativo na quantidade de servidores contratados por excepcional interesse público em Campina Grande, entre os anos de 2020 e 2023. O maior aumento registrado, em relação a 2020, foi de 19%, no ano de 2023. Em 2024, a quantidade de servidores contratados por excepcional interesse público caiu. Segue abaixo a quantidade por ano:

2020: 9.526

2021: 10.070

2022: 11.034

2023: 11.341

2024: 10.666

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira e Taiguara Rangel.