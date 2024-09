QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 22/09.

Segunda-feira, 23/09/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Horário Político 2024

13:10 Praça TV – 1ª Edição

13:20 Globo Esporte

13:45 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:20 Sessao Da Tarde – Lisbela E O Prisioneiro

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Horário Político 2024

20:40 Jornal Nacional

21:30 Mania de Você

22:40 Estrela da Casa

23:25 Falas De Acesso

00:15 Jornal da Globo

01:05 Conversa com Bial

01:45 Família é Tudo

02:30 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II

Grade de Programação da TV Globo – Segunda-feira, 23/09/2024

Na segunda-feira, 23 de setembro de 2024, a TV Globo oferece uma programação variada, mesclando notícias, entretenimento e filmes para todos os gostos. Confira os principais destaques do dia, desde a manhã até a madrugada:

**Manhã**

– **04:00 – Hora Um**: As primeiras notícias do dia, cobrindo os principais acontecimentos no Brasil e no mundo.

– **06:00 – Bom Dia Praça**: Informações locais para as principais regiões do país, com reportagens sobre temas regionais.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**: Um noticiário matinal com foco em temas nacionais, internacionais, política e economia.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**: Talk show que aborda assuntos do dia a dia, entrevistas e histórias emocionantes.

– **10:40 – Mais Você**: Ana Maria Braga traz um programa cheio de receitas, dicas práticas e entrevistas.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**: Noticiário regional com enfoque nas notícias locais.

**Tarde**

– **13:00 – Horário Político 2024**: Exibição da propaganda eleitoral obrigatória, com as propostas dos candidatos para as eleições.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação)**: Retorno do noticiário regional.

– **13:20 – Globo Esporte**: As últimas notícias do esporte, com destaque para os principais campeonatos de futebol.

– **13:45 – Jornal Hoje**: Um giro completo com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo.

– **14:45 – Edição Especial – *Cabocla***: Reprise da novela que conta uma história de amor e desafios no interior do Brasil.

– **15:20 – Sessão Da Tarde – *Lisbela E O Prisioneiro***: Um dos grandes sucessos do cinema brasileiro, essa comédia romântica mostra o amor entre uma jovem sonhadora e um malandro.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea***: Reexibição da novela que cativou o público com uma história de amor e reencarnação.

**Noite**

– **18:25 – No Rancho Fundo**: Novela que se passa em um ambiente rural, com histórias de amor, intrigas e dramas familiares.

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**: Notícias regionais do início da noite, com foco nos acontecimentos locais.

– **19:40 – Família é Tudo**: Série de comédia que retrata o dia a dia de uma família com muito humor e situações cotidianas.

– **20:30 – Horário Político 2024**: Segunda parte da propaganda eleitoral, com os candidatos discutindo suas propostas.

– **20:40 – Jornal Nacional**: O principal telejornal do Brasil, apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos, com as notícias mais importantes do dia.

– **21:30 – Mania de Você**: Novela das 21h, trazendo uma história cheia de emoção e reviravoltas que prende a atenção do público.

– **22:40 – Estrela da Casa**: O reality show que coloca celebridades para enfrentar desafios em uma casa luxuosa, competindo em provas de resistência e habilidade.

– **23:25 – Falas De Acesso**: Programa dedicado a abordar temas sociais e dar voz a grupos minoritários, com histórias inspiradoras e debates importantes.

**Madrugada**

– **00:15 – Jornal da Globo**: As principais notícias do Brasil e do mundo com análises profundas de temas atuais.

– **01:05 – Conversa com Bial**: Pedro Bial entrevista personalidades importantes, discutindo temas variados e relevantes para o público.

– **01:45 – Família é Tudo**: Reprise da série de comédia, mostrando os dilemas e momentos engraçados da vida familiar.

– **02:30 – Comédia Na Madruga I**: Bloco de esquetes de comédia para alegrar a madrugada, com muito humor e diversão.

– **03:20 – Comédia Na Madruga II**: Continuação do bloco de humor, encerrando a programação com esquetes divertidas.

Essa é a programação completa para a segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Com uma mistura equilibrada de informação, entretenimento e grandes filmes, a TV Globo garante atrações para todos os gostos ao longo de todo o dia e noite.