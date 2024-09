Por MRNews



Luma recupera sua fortuna e deixa Viola fazer papel de trouxa em Mania de Você

Nos próximos capítulos de *Mania de Você*, a trama da novela das nove da Globo apresentará uma intensa reviravolta entre os personagens Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede). Após ser manipulada e roubada por Mavi, Luma encontrará uma maneira de dar a volta por cima e recuperar parte de sua fortuna, ao mesmo tempo em que deixará Viola (Gabz) presa no ciclo de mentiras do vilão.

Mavi rouba Luma e constrói seu império

No início da segunda fase da novela, Luma, fragilizada pela fuga de Rudá (Nicolas Prattes) e ainda processando a perda de sua fortuna, acaba casando-se com Mavi, sem imaginar que o hacker tem outros planos. Ele a engana, rouba todo o seu patrimônio, incluindo sua luxuosa mansão em Angra dos Reis, e a deixa na miséria. A história avança dez anos, mostrando Luma trabalhando como motorista de aplicativo, enquanto Mavi celebra o sucesso de seu luxuoso resort, Albacoa.

A traição de Mavi a Mércia e a vingança de Luma

Apesar de toda sua ascensão, Mavi ainda não conseguiu se livrar de sua obsessão por Viola. Disposto a reconquistá-la, ele afasta Mércia (Adriana Esteves), sua cúmplice em inúmeros golpes. Revoltada, Mércia decide se vingar e entrega provas incriminadoras sobre Mavi nas mãos de Luma. Usando essas evidências, Luma chantageia o vilão e exige a devolução de seus bens.

Temendo que Viola descubra seus crimes, Mavi aceita devolver parte da fortuna de Luma, mantendo assim sua fachada intacta enquanto tenta reconquistar a chef renomada. No entanto, Luma, agora fortalecida, se recusa a alertar Viola, deixando a amiga cair na armadilha de Mavi.

O plano de Mavi para reconquistar Viola

Durante os dez anos que se passaram, Luma terá conseguido ajuda de Viola, incluindo um emprego e até uma moradia temporária ao lado da amiga. No entanto, o que Viola não sabe é que seu ex-namorado Mavi é o verdadeiro dono do resort onde trabalha. Ele planeja um novo casamento com Viola, envolvendo-a mais uma vez em um ciclo de manipulações e mentiras, sem que ela perceba.

O mistério do assassinato de Molina

Além das tensões amorosas e financeiras, o grande mistério de *Mania de Você* gira em torno de quem matou Molina (Rodrigo Lombardi). O assassinato aconteceu enquanto o vilão estava trancado em sua sala de espionagem com Viola. Durante o confronto, vários personagens estavam no local, incluindo Rudá, Mércia, Mavi e Luma. Contudo, com as luzes apagadas no momento do disparo, ninguém viu quem realmente puxou o gatilho.

Embora o público descubra quem é o verdadeiro assassino em breve, os personagens permanecerão no escuro por mais algum tempo. Enquanto isso, Rudá, que foi apontado como o principal suspeito, passará boa parte da trama tentando provar sua inocência.

Com tantas reviravoltas, *Mania de Você* promete continuar prendendo a atenção dos telespectadores com segredos, traições e mistérios que deixarão o público ansioso pelos próximos capítulos.

Viola se casa com Mavi, mas o trai com Rudá em *Mania de Você

Na segunda fase de *Mania de Você*, a trama da Globo promete intensas reviravoltas com Mavi (Chay Suede) se consolidando como o novo grande vilão após a morte de Molina (Rodrigo Lombardi). O hacker, que não mede esforços para alcançar seus objetivos, manipulará diversos personagens, incluindo Viola (Gabz), com quem se casará, e Rudá (Nicolas Prattes), que será forçado a fugir para a Europa.

Mavi manipula Rudá e conquista Viola

No capítulo de quinta-feira, 19 de setembro, os telespectadores acompanharam a sequência que culminou na morte de Molina, desencadeando o mistério sobre “quem matou” o vilão. Nesse contexto, Rudá se torna o principal suspeito, já que enfrentou Molina para salvar Viola de um sequestro. Mavi, sempre astuto, aproveita-se da situação para chantagear Rudá, ameaçando denunciá-lo à polícia. Sem alternativas, Rudá decide fugir para Portugal, deixando o caminho livre para Mavi conquistar Viola.

Após a fuga de Rudá, Mavi se volta para Viola, que acaba sendo presa pelo assassinato de Molina. Contudo, o hacker paga sua fiança, demonstrando que seus planos estão apenas começando.

O golpe em Luma e o casamento com Viola

Com a ajuda de sua mãe, Mércia (Adriana Esteves), Mavi manipula Luma (Agatha Moreira), que ainda está emocionalmente abalada após a descoberta da verdade sobre seu pai biológico. Usando a fragilidade de Luma a seu favor, Mavi consegue que ela assine uma procuração sem ler, o que lhe dá controle total sobre seus bens. Rapidamente, o vilão vende a mansão de Luma em Angra dos Reis e rouba toda a sua fortuna, deixando-a sem nada.

Luma, desprovida de seu patrimônio, é forçada a se reinventar e acaba trabalhando como motorista de aplicativo. Enquanto isso, Mavi usa o dinheiro roubado para construir o luxuoso resort Albacoa, consolidando sua ascensão na trama.

A partir desse ponto, Mavi encontra uma nova oportunidade ao saber que sua ex-namorada, Viola, tornou-se uma chef renomada. De forma estratégica, ele a contrata para trabalhar em seu resort sem revelar que é o dono do empreendimento. Com isso, Mavi consegue reconquistar Viola e a convence a se casar com ele, consolidando seu poder e controle sobre ela.

O triângulo amoroso com Rudá

Mesmo casada com Mavi, Viola não consegue resistir a Rudá. De acordo com informações divulgadas pela redação do *Na Telinha*, Rudá retorna ao Brasil após ver a participação de Viola em um reality show culinário. Esse reencontro reacende a chama entre os dois, e Viola começa a traí-lo com Rudá, mantendo o triângulo amoroso vivo na segunda fase da novela.

O desenvolvimento dessa trama promete continuar prendendo a atenção dos telespectadores, com novos conflitos e reviravoltas que irão definir os destinos de Mavi, Viola e Rudá nos próximos capítulos de *Mania de Você*.

Morte de Molina é uma farsa em Mania de Você e personagem volta dos mortos

No décimo episódio da novela *Mania de Você*, exibido recentemente, os espectadores foram surpreendidos pela aparente morte do vilão Molina (interpretado por Rodrigo Lombardi). O episódio foi intenso, mostrando o desfecho de uma série de eventos em que Molina, após tentar assassinar Mércia (Adriana Esteves), é desmascarado pelo assassinato do pai biológico de Luma (Agatha Moreira) e faz Viola (Gabz) refém. Mas, será que ele realmente morreu?

O mistério da morte de Molina

Não é incomum em novelas que personagens, especialmente vilões, “ressuscitem” em tramas cheias de reviravoltas. Esse artifício é frequentemente utilizado para manter o suspense e surpreender o público. No caso de *Mania de Você*, o autor João Emanuel Carneiro é mestre em criar esse tipo de trama cheia de surpresas.

Rodrigo Lombardi, que dá vida a Molina, já passou por situação semelhante na novela *Verdades Secretas*. Em 2015, seu personagem Alex foi morto, mas, para a surpresa dos fãs, ele ressurgiu em *Verdades Secretas 2*, criando uma nova onda de suspense e reviravoltas. Isso levanta a hipótese de que Molina possa seguir o mesmo destino.

Indícios de uma possível volta

Rumores nos bastidores da novela apontam para uma possível “ressurreição” do personagem. Um detalhe curioso é a recusa de Murilo Benício para interpretar Molina, sendo originalmente cogitado para o papel. Segundo informações, sua negativa foi justificada por questões de agenda e dinheiro, mas muitos acreditam que isso foi apenas uma desculpa. Afinal, dez episódios não deveriam ser um problema tão grande de agenda para um ator como Murilo. A escolha por Rodrigo Lombardi, que tem contrato com a Globo até o próximo ano, reforça a ideia de que Molina pode não ter partido de vez.

Além disso, João Emanuel Carneiro é conhecido por manter segredos sobre o desenrolar de suas histórias até mesmo de sua equipe, o que aumenta ainda mais as especulações sobre o futuro de Molina. É possível que, em um episódio futuro, o vilão retorne para assombrar os protagonistas, trazendo mais tensão e conflito à trama.

O futuro de *Mania de Você*

Especulações sugerem que, por volta do capítulo 100, a personagem Viola, que até então terá alcançado o sucesso por seus próprios méritos, poderá perder tudo, criando uma situação propícia para um retorno de Molina. Ele poderia surgir novamente para colocar todos os jovens protagonistas em “seus devidos lugares”, criando uma nova onda de vingança e suspense na novela.

Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: João Emanuel Carneiro não poupará o público de grandes surpresas e reviravoltas até o último capítulo de *Mania de Você*.

Mania de Você: Mércia ajuda a roubar cada centavo de Luma, mas volta a procurar a jovem para contar um segredo

Na novela *Mania de Você*, as emoções continuam intensas, e os próximos capítulos prometem surpreender os telespectadores. Mércia (Adriana Esteves) será uma peça-chave em um golpe devastador contra Luma (Agatha Moreira), mas sua traição trará consequências inesperadas, colocando todos os personagens em situações delicadas.

Após a morte de Molina (Rodrigo Lombardi), Luma fica emocionalmente abalada e se torna alvo fácil para as manipulações de Mavi (Chay Suede), que, com a ajuda de sua mãe, Mércia, aproveita a vulnerabilidade da jovem para realizar um golpe monumental. Ao se casar com o hacker, Luma, sem perceber, assina uma procuração que dá plenos poderes a Mavi sobre seus negócios. Essa decisão permite que ele roube toda a fortuna da herdeira e desapareça sem deixar rastros.

No entanto, anos depois, Mavi reaparece como o novo dono de um luxuoso resort em Angra dos Reis. Ainda obcecado por Viola (Gabz), sua ex-noiva, ele a contrata secretamente para ser a chef do restaurante de seu empreendimento, sem revelar sua verdadeira identidade. Mavi, para garantir que seus planos fiquem em segredo, sugere que Mércia se afaste, o que acaba provocando a traição da própria mãe.

Sentindo-se descartada, Mércia decide se vingar e revela todos os segredos de Mavi para Luma, que agora terá o poder de mudar o rumo dessa trama complexa. Essa revelação trará uma nova dinâmica à história, abrindo espaço para novas reviravoltas.