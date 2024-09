Brasileiro de Ginástica Artística tem sexta-feira (20) de competições masculinas

Nesta sexta-feira (20) começam as disputas da categoria adulto no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em João Pessoa. O dia é de competições do masculino, começando às 14h30, no Ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo.

Foto: Cristiano Santos / CBG. Cristiano Santos / CBG

No período da manhã não teremos competições no Ronaldão, o turno será apenas para treinamento escalonado das equipes do feminino. A tarde começa, de fato, a competição masculina, de 14h30 às 21h.

Quem tem ingresso e vai prestigiar a competição, precisa chegar no horário certo do início das disputas. Em caso de espaços vazios nas arquibancadas, eles serão liberados para as pessoas que estiverem sem ingresso, uma hora depois do início das apresentações. Vale lembrar que é necessário levar 1kg de alimento não perecível.