ASSISTIR AO VIVO Puebla x Pachuca HOJE (20/09) – LIGA MX

Puebla x Pachuca: Onde Assistir, Prognósticos e Análise – Liga MX (20/09)

**Data e Hora:** 20 de setembro de 2024, às 22h00 (horário de Brasília)

**Estádio:** Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Onde Assistir

O jogo entre notícias do Puebla e notícias do Pachuca, válido pela Jornada 9 do Apertura 2024 da Liga MX, será transmitido ao vivo pela FOX Sports e FOX Sports Premium na TV. Também estará disponível online através da aplicação da FOX Sports.

Situação das Equipes

**Puebla:**

Com o apoio da torcida, Puebla busca consolidar sua posição na tabela. Apesar de ter enfrentado altos e baixos no torneio, a equipe sabe que vencer em casa é crucial para garantir um lugar na liguilla. O último resultado foi uma vitória contra o Querétaro, e a equipe está determinada a aproveitar a força do fator casa.

**Pachuca:**

Os Tuzos vêm motivados após um empate contra o Toluca, e desejam voltar a ocupar as posições de destaque na tabela. Conhecidos por sua solidez em temporadas passadas, eles esperam se recuperar após algumas derrotas no Apertura 2024.

Últimos Resultados

**Puebla:**

– 1-0 vs Santos Laguna (Jornada 1)

– 1-4 vs Necaxa (Jornada 2)

– 2-2 vs León (Jornada 3)

– 1-2 vs Atlas (Jornada 4)

– 1-2 vs Monterrey (Jornada 5)

– 1-0 vs América (Jornada 6)

– 1-1 vs Mazatlán (Jornada 7)

– 2-1 vs Querétaro (Jornada 8)

– 0-1 vs Pumas (Jornada 9)

**Pachuca:**

– 0-1 vs Monterrey (Jornada 1)

– 0-0 vs León (Jornada 2)

– 2-0 vs Atlético San Luis (Jornada 3)

– 0-2 vs Pumas UNAM (Jornada 4)

– 0-3 vs Mazatlán (Jornada 5)

– 1-1 vs Querétaro (Jornada 6)

– 0-2 vs Atlas (Jornada 7)

– 2-2 vs Toluca (Jornada 8)

Prognóstico

Com a expectativa de um duelo intenso, ambos os times têm muito a ganhar. O Puebla, jogando em casa, tem a vantagem do apoio da torcida, enquanto o Pachuca tentará mostrar sua força para retomar os pontos perdidos.

**Apostas Sugeridas:**

– **Vitória do Puebla:** 2.00*

– **Ambas as equipes marcam:** 1.85*

– **Total de gols acima de 2.5:** 1.90*

Alineações Prováveis

**Puebla:**

– Anthony Silva; Omar Fernández, Nicolás Freire, David Toledo, Cristian Rosales; Fernando Aristeguieta, Alejandro Chumacero; Christian Tabo, Pablo Barrera, Federico González; Gustavo Bou.

**Pachuca:**

– Óscar Ustari; Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Víctor Guzmán, Emmanuel García; Luis Chávez, Cristian Arango; Avilés Hurtado, Roberto de la Rosa, Jorge Hernández; Nicolás Ibáñez.

Conclusão

Este confronto promete ser emocionante, com ambos os times lutando por pontos importantes. Não perca a oportunidade de acompanhar ao vivo esse embate na Liga MX!

*As odds estão sujeitas a alterações pelas casas de apostas.*

Com a determinação de ambos os lados, o jogo promete ser intenso e disputado. Fique atento às transmissões e não perca um momento dessa emocionante partida na Liga MX!