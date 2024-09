ONDE ASSISTIR Atlético de Madrid x RB Leipzig AO VIVO CHAMPIONS 24/25, HOJE (19/09), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



O Atlético de Madrid x RB Leipzig, jogam pela Champions League, edição 2023/2024 hoje, HOJE (19/09) às 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Atletico .

Prévia: Atlético de Madrid x RB Leipzig – previsão, notícias das equipes, escalações

Atlético de Madrid e RB Leipzig se enfrentam nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024, às 16h (horário de Brasília) no Estádio Civitas Metropolitano, pela fase de grupos da Liga dos Campeões ao vivo. Ambas as equipes começaram muito bem a temporada em seus campeonatos nacionais, reforçando-se bem durante o verão europeu.

Prévia da Partida

Diego Simeone inicia sua 12ª campanha na Liga dos Campeões comandando o Atlético de Madrid. Apesar das especulações recentes sobre uma possível saída do treinador, a diretoria demonstrou ambição com grandes contratações na janela de transferências, o que tem rendido bons resultados em campo. O Atlético ocupa a quarta posição da La Liga, com 11 pontos em cinco jogos, enfrentando adversários difíceis como Athletic Bilbao, Villarreal e Girona.

Além disso, os espanhóis mantêm um excelente retrospecto em casa na competição europeia, sendo a única equipe a vencer todas as cinco partidas como mandante na temporada passada da Liga dos Campeões. Enfrentar mais uma equipe alemã pode ser a oportunidade perfeita para ampliar esse desempenho, já que o Atlético não perde para times da Bundesliga em seu estádio neste século.

Por outro lado, o RB Leipzig traz memórias amargas ao Atlético, tendo eliminado os espanhóis nas quartas de final da edição de 2020. Contudo, a equipe alemã enfrenta um desafio e tanto nesta fase de grupos, com jogos contra Juventus, Inter de Milão, Liverpool e Sporting de Lisboa.

Noticiário das Equipes

O elenco do Atlético foi renovado durante o verão com as chegadas de Julian Alvarez e Conor Gallagher, ambos de 24 anos, reduzindo a média de idade da equipe. Ambos os jogadores marcaram gols na última rodada, com Alvarez saindo do banco para balançar as redes. Na partida contra o RB Leipzig, o argentino deve começar entre os titulares, possivelmente no lugar de Alexander Sorloth. Os únicos desfalques da equipe espanhola são Pablo Barrios (lesão muscular) e Reinildo (lesão na perna).

O RB Leipzig também terá dois desfalques importantes para o duelo em Madrid: Xaver Schlager, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado, e Assan Ouedraogo, afastado por algumas semanas devido a uma lesão no joelho. Willi Orban retorna à equipe após cumprir suspensão na Bundesliga, e deve formar a dupla de zaga com Lutsharel Geertruida, recém-chegado do Feyenoord. O jovem Arthur Vermeeren, emprestado pelo Atlético, pode estar em campo contra seu clube de origem.

Possíveis Escalações

– **Atlético de Madrid**: Oblak; Le Normand, Gimenez, Azpilicueta; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Alvarez, Griezmann.

– **RB Leipzig**: Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Sesko, Simons, Openda.

Previsão

A forma recente do Atlético de Madrid, somada ao fator casa, sugere um favoritismo dos espanhóis para o confronto. Mesmo com ataques poderosos de ambos os lados, liderados por Griezmann e Alvarez no Atlético e Simons, Openda e Sesko no Leipzig, a equipe de Simeone pode levar vantagem.

**Palpite: Atlético de Madrid 3-1 RB Leipzig**

Onde Assistir

– TV: TNT e Max.

– Transmissão Ao Vivo: Acompanhe em Tempo Real no ge.