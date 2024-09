ASSISTIR AO VIVO Ajax x Fortuna Sittard PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (18/09)

Por MRNews



A partida Ajax x Fortuna Sittard acontece HOJE (18/09), às 16 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Ajax recebe o Fortuna Sittard nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, pela terceira rodada da Eredivisie 2024-25. Com um início de temporada irregular, a equipe da casa busca se recuperar na competição, enquanto o Fortuna Sittard espera surpreender fora de casa. A partida terá transmissão pelo canal ESPN.

Prévia da Partida

O Ajax começou a nova temporada da Eredivisie tentando apagar a campanha decepcionante de 2023-24, quando terminou na quinta posição, 35 pontos atrás do campeão PSV Eindhoven. Até agora, o desempenho tem sido instável: uma vitória na estreia por 1-0 sobre o Heerenveen, seguida por uma surpreendente derrota para o NAC Breda por 2-1 na segunda rodada.

Apesar do tropeço contra o NAC Breda, em um jogo no qual o Ajax teve 75% de posse de bola e criou 16 finalizações, o time de Francesco Farioli mostra sinais de melhora, principalmente com a recente classificação na Liga Europa, após eliminar o Jagiellonia na fase de qualificação. Farioli, em seu primeiro ano no comando, já soma mais vitórias em oito jogos do que o Ajax obteve nos 15 jogos finais da temporada passada.

Em casa, o Ajax tem sido consistente, perdendo apenas uma das últimas 15 partidas competitivas na Johan Cruyff Arena, o que lhes dá confiança para o confronto contra o Fortuna Sittard.

O Fortuna Sittard, por outro lado, já disputou quatro jogos na Eredivisie, somando seis pontos, e atualmente ocupa a sétima posição. Após um bom começo de temporada com vitórias sobre Go Ahead Eagles e Almere City, o time de Danny Buijs sofreu duas derrotas consecutivas, a mais recente contra o NAC Breda, por 1-0. Apesar do revés, o início desta temporada é notavelmente melhor do que o da última, quando o clube perdeu as cinco primeiras partidas.

Prováveis Escalações

**Ajax:**

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Borges, Akpom, Godts.

**Fortuna Sittard:**

Branderhorst; Pinto, Adewoye, Guth, Dijks; Fosso, Loreintz; Halilovic, Bullaude, Peterson; Aiko.

Prognóstico

Apesar da incerteza sobre se o Ajax superou totalmente os problemas da última temporada, os resultados recentes indicam uma tendência positiva. No entanto, com os visitantes tentando explorar qualquer indício de cansaço do time da casa, espera-se um jogo equilibrado. Apostamos em uma vitória do Ajax por 2-1 nesta rodada.

por 2-1 nesta rodada.