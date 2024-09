QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde E Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 18/09.

Quarta-feira, 18/09/2024

A quarta-feira, 18 de setembro de 2024, traz uma programação variada e recheada de conteúdo na Globo, passando por jornalismo, entretenimento, novelas clássicas e futebol ao vivo, que promete envolver os telespectadores do início ao fim do dia.

**Manhã**

– **04:00 – Hora Um:** O primeiro telejornal do dia, trazendo as notícias da madrugada e as primeiras atualizações do Brasil e do mundo.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** Noticiário regional, com informações sobre o que acontece nas cidades brasileiras, mantendo o público bem informado logo cedo.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** As notícias nacionais e internacionais mais relevantes do dia são apresentadas com análises aprofundadas e reportagens especiais.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:** Um bate-papo descontraído com convidados, abordando temas do cotidiano, comportamento e cultura.

– **10:40 – Mais Você:** Ana Maria Braga apresenta receitas deliciosas, histórias inspiradoras e dicas para deixar a manhã mais agradável.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Informações locais atualizadas, com destaque para os principais acontecimentos da manhã na região.

**Tarde**

– **13:00 – Horário Político 2024:** Intervalo obrigatório para a propaganda eleitoral, com os candidatos apresentando suas propostas para as próximas eleições.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação):** Retomada das notícias locais para fechar o bloco informativo da manhã.

– **13:20 – Globo Esporte:** Os destaques do esporte no Brasil e no mundo, com análises de campeonatos, resultados e notícias do futebol.

– **13:45 – Jornal Hoje:** Resumo dos principais acontecimentos do Brasil e do exterior, com reportagens e entrevistas.

– **14:45 – Edição Especial – *Cabocla*:** A novela de época “Cabocla” está de volta em uma edição especial, trazendo todo o romance e os conflitos do interior brasileiro.

– **15:20 – Sessão da Tarde – *Minha Família É Louca!*:** Uma comédia leve e divertida para animar a tarde, ideal para toda a família.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea*:** Mais um capítulo da história de amor e reencarnação que emocionou o público na época de sua exibição original.

– **18:00 – No Rancho Fundo:** Série que retrata a vida no campo, com personagens cativantes e histórias repletas de emoção.

– **18:45 – Praça TV – 2ª Edição:** As principais notícias da tarde na região, atualizando os telespectadores sobre os últimos acontecimentos.

**Noite**

– **19:15 – Família é Tudo:** Comédia sobre os dilemas e alegrias da vida em família, trazendo momentos de identificação e muitas risadas.

– **20:00 – Jornal Nacional:** As notícias mais importantes do dia, apresentadas de forma abrangente e detalhada.

– **20:30 – Horário Político 2024:** Segunda exibição do dia da propaganda eleitoral obrigatória.

– **20:40 – Mania de Você:** A novela das 9, repleta de tramas envolventes, romances e reviravoltas emocionantes.

– **21:15 – Futebol:** O grande destaque da noite, com a transmissão ao vivo de partidas importantes dos campeonatos nacionais ou internacionais.

– **23:30 – Segue o Jogo:** Análise dos lances e resultados do futebol, com comentários e debates sobre os momentos mais marcantes das partidas.

– **23:45 – Estrela da Casa:** Reality show que acompanha a vida de famosos, com desafios, interações e muitas emoções.

**Madrugada**

– **00:10 – Jornal da Globo:** Noticiário da madrugada, com as notícias mais recentes e análises sobre os principais fatos do dia.

– **01:00 – Conversa com Bial:** Entrevistas descontraídas com personalidades do Brasil e do mundo, abordando temas variados e relevantes.

– **01:40 – Família é Tudo (Reprise):** Reexibição da comédia familiar para quem perdeu o episódio mais cedo.

– **02:20 – Comédia Na Madruga I:** Um bloco de esquetes e stand-ups de humor, trazendo leveza para a madrugada.

– **03:10 – Comédia Na Madruga II:** Continuação do bloco de comédia, garantindo diversão até o amanhecer.

A programação da quarta-feira na Globo é marcada por um equilíbrio entre informação e entretenimento, com destaque especial para a transmissão do futebol, que sempre movimenta a audiência.